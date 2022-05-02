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Подозреваемый в убийствах и пытках в Буче возмутился публикацией его данных

Светлана КизиловаПонедельник, 2 мая 2022, 21:43
Сергей Колоцей, скрин с видео

Правоохранители установили личность первого подозреваемого в зверских убийствах гражданских людей в городе Буча – командира подразделения нацгвардии России Сергея Колоцея. Сам он заявил, что якобы не причастен к бучанской резне, и это все "клевета".

Источник: Медуза со ссылкой на "Можем объяснить"

Детали: Прокуроры Бучи и полицейские установили, что именно Колоцей убил в марте четырех безоружных людей в Буче. Момент убийства видели несколько свидетелей, впоследствии они опознали одного из российских убийц на видеозаписи из отделения курьерской службы СДЭК в Мозыре, где российские военные отправляли домой вещи, предположительно награбленные в Украине.

После огласки и публикации его фото россиянин начал отрицать свою вину.

Прямая речь Колоцея: "Я не служу в Нацгвардии. Вы что, с ума сошли? Тогда украинская прокуратура должна обвинить всех, кто отправляет посылки в Россию. Напомню вам, что данная организация является почтовым отделением, где любой может отправить посылку кому угодно и куда угодно. Прежде чем кого-то обвинять в чем-то, установите все детали, иначе вас обвинят в угрозах и клевете на мирных граждан других государств".

Детали: Сергею Колоцею 35 лет, он родился и вырос в Мозыре, занимался единоборствами, затем переехал в Москву. Мужчина заявил, что не является гражданином России, у него есть только паспорт Республики Беларусь, где он сейчас и находится. Мужчина также отрицает, что в последнее время посещал Украину.

Он добавил, что не будет связываться с украинскими властями из-за обвинений в пытках и убийствах, данные украинских прокуроров он назвал "ошибкой" и "клеветой".

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Темы: убийствомародерствоБуча
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