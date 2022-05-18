Вице-премьер РФ спешит ввести рубль на оккупированных территориях Украины

Вице-премьер-министр РФ Марат Хуснуллин в оккупированном Мелитополе заявил, что рубль нужно вводить на захваченных россиянами территориях как можно скорее.

Источник: российская служба ВВС

Прямая речь Хуснуллина: "Надо сейчас банковскую систему как можно быстрее (запустить – ред.). Вопрос параллельного хождения рубля и гривны – будем запускать, безусловно, максимальный оборот рубля".

Детали: Хуснуллин добавил, что рубль планируют запустить в обращение на всех захваченных россиянами территориях южных областей Украины.

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Предыстория:

Вицепремьер РФ Хуснуллин приехал навязывать жителям захваченных территорий идею, что они теперь, дескать, в составе "российской семьи". Кроме того, он предложил украинскому правительству платить за электроэнергию с украинской АЭС в Энергодаре, которую контролируют оккупационные войска РФ.

Вместе с ним в Херсон приезжал ставленник марионеточной администрации Крыма Сергей Аксёнов.

Ранее российская оккупационная администрация спешила ввести рубль на захваченной Херсонской области до 1 мая, но так и не смогла.

По данным мэра Мелитополя Ивана Федорова, из города из-под российской оккупации выехало уже около половины жителей.