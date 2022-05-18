Вице-премьер РФ спешит ввести рубль на оккупированных территориях Украины

Вице-премьер-министр РФ Марат Хуснуллин в оккупированном Мелитополе заявил, что рубль нужно вводить на захваченных россиянами территориях как можно скорее.

Источник: российская служба ВВС

Прямая речь Хуснуллина: "Надо сейчас банковскую систему как можно быстрее (запустить – ред.). Вопрос параллельного хождения рубля и гривны – будем запускать, безусловно, максимальный оборот рубля".

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Детали: Хуснуллин добавил, что рубль планируют запустить в обращение на всех захваченных россиянами территориях южных областей Украины.

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