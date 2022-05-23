Беларусь продлила свои военные учения на границе

Вооруженные силы Беларуси продлили свои учения на границе с Украиной и западными странами как минимум до 28 мая.

Источник: Беларускі Гаюн, российское издание "РИА Новости"

Детали: Об этом говорит график проведения учений на беларусских полигонах.

Кроме того, 22 мая в Беларуси перебросили три ОТРК "Искандер" к границе с Украиной.

Также подходит подготовка к масштабным учения в июне. В том числе присылают повестки гражданским в запасе.

Отмечается, что несмотря на увеличение времени обучения на полигонах, беларусская армия по-прежнему не готова ни к каким наступательным военным действиям, но стала более подготовлена для обороны.

В минобороны Белоруси сообщили, что в их армии начался очередной этап "проверки сил реагирования", он включает снятие вооружения и техники с хранения и проведение с ними контрольного пробега в ходе маршей различной протяженности.

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Сообщается, что призыв военнообязанных в Беларуси не предусматривается.

В целом, продление учений на беларусских полигонах на данный момент выглядит следующим образом:

Борисовский (227-й) до 28.05;

Стрельбище №1 под Минском (Уручье) до 28.05;

Гожский (под Гродно) до 28.05;

Брестский до 28.05;

Репище (Осиповичи) до 27.05;

Марьина Горка до 28.05;

Лосвидо (под Витебском) до 28.05;

Неман (под Березовкой) до 27.05;

Обуз-Лесной (под Барановичами) 28.05;

Чепелево (под Слонимом) до 28.05;

Доманово (под Ивацевичами) до 27.05;

Стрельбище под Старыми Дорогами до 27.05;

Заслоново (под Лепелем) до 28.05.

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