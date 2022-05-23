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Беларусь продлила свои военные учения на границе

Мазуренко Алена Понедельник, 23 мая 2022, 15:54
ФОТО: GETTY

Вооруженные силы Беларуси продлили свои учения на границе с Украиной и западными странами как минимум до 28 мая.

Источник: Беларускі Гаюн, российское издание "РИА Новости

Детали: Об этом говорит график проведения учений на беларусских полигонах.

Кроме того, 22 мая в Беларуси перебросили три ОТРК "Искандер" к границе с Украиной.

Также подходит подготовка к масштабным учения в июне. В том числе присылают повестки гражданским в запасе.

Отмечается, что несмотря на увеличение времени обучения на полигонах, беларусская армия по-прежнему не готова ни к каким наступательным военным действиям, но стала более подготовлена для обороны.

В минобороны Белоруси сообщили, что в их армии начался очередной этап "проверки сил реагирования", он включает снятие вооружения и техники с хранения и проведение с ними контрольного пробега в ходе маршей различной протяженности.

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Сообщается, что призыв военнообязанных в Беларуси не предусматривается.

 

В целом, продление учений на беларусских полигонах на данный момент выглядит следующим образом:

  • Борисовский (227-й) до 28.05;
  • Стрельбище №1 под Минском (Уручье) до 28.05;
  • Гожский (под Гродно) до 28.05;
  • Брестский до 28.05;
  • Репище (Осиповичи) до 27.05;
  • Марьина Горка до 28.05;
  • Лосвидо (под Витебском) до 28.05;
  • Неман (под Березовкой) до 27.05;
  • Обуз-Лесной (под Барановичами) 28.05;
  • Чепелево (под Слонимом) до 28.05;
  • Доманово (под Ивацевичами) до 27.05;
  • Стрельбище под Старыми Дорогами до 27.05;
  • Заслоново (под Лепелем) до 28.05.

Предыстория:

  • Белорусские вооруженные силы усиленно ведут разведку и развертывают дополнительные подразделения в приграничных районах.
  • Британская разведка сообщила, что Лукашенко пытается избежать прямого участия в войне в Украине.
  • При этом Беларусь направляла к границе с Украиной "силы спецопераций", потому что в генштабе РБ хотят реагировать на "угрозу" со стороны Вооруженных сил Украины вдоль границы.
  • Таким образом, украинские защитники вынуждены держать большой контингент на границе с Беларусью вместо того, чтобы усилить позиции на востоке страны. Кроме того, российские захватчики активизировались в молдавском Приднестровье.
  • 4 мая после переговоров Лукашенко с российским президентом Владимиром Путиным белорусское министерство обороны начало внезапную проверку войск. Один ракетный дивизион развернул мощности в Бресте на границе с Украиной и Польшей. Военную технику заметили также в направлении границы с Литвой.

Темы: БеларусьУкраинаграницаВооруженные силы
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