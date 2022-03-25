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Северная Корея успешно испытала "ракету-монстра" – СМИ

Ольга ГлущенкоПятница, 25 марта 2022, 01:50
Северная Корея успешно испытала ракету-монстра – СМИ
фото: Getty Images

Северная Корея опробовала межконтинентальную баллистическую ракету "нового типа" Hwasong-17, запуском руководил лидер КНДР Ким Чен Ин.

Источник: AFP со ссылкой на государственное корейское агентство KCNA

Детали: "Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын лично руководил испытательным запуском межконтинентальной баллистической ракеты "нового типа" в стране, чтобы усилить ее ядерное сдерживание против американских "империалистов", - говорится в сообщении KCNA.

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Запущенная в четверг ракета преодолела самый большой путь в высоту и дальность, чем любая предыдущая МБР.

Hwasong-17 – гигантская МБР, впервые представленная в октябре 2020 года и которую аналитики назвали "ракетой-монстром". Раньше она никогда не имела успешных испытаний, и запуск вызвал возмущение соседей Пхеньяна и Соединенных Штатов.

Государственные СМИ опубликовали фотографии, на которых Ким, одетый в черную кожаную куртку и солнцезащитные очки, ходит перед большой ракетой, перевозимой на 11-осном транспортере.

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Ракета, запущенная в международном аэропорту Пхеньяна, поднялась на максимальную высоту 6248,5 км и пролетела расстояние 1090 км за 4052 секунды, прежде чем точно попасть в заранее заданную точку в открытых водах Японского моря, сообщает KCNA.

Ракета приземлилась в японских территориальных водах, что вызвало возмущение Токио, однако KCNA заявила, что запуск был осуществлен "в вертикальном режиме, учитывая безопасность соседних стран".

Сеул, Вашингтон и глава ООН Антониу Гутерриш осудили запуск как "явное нарушение" резолюций Совета Безопасности, в то время как Япония заявила, что это чревато "миром и безопасностью" в регионе.

KCNA заявила, что успешный испытательный запуск Hwasong-17 означает, что Северная Корея готова к продолжительной конфронтации с Соединенными Штатами.

Предыстория:

  • Снаряд, выпущенный в начале января Северной Кореей, был гиперзвуковой ракетой.
  • Северокорейские государственные СМИ сообщили в среду, что страна провела успешное испытание гиперзвуковой ракеты, которое посетил лидер Ким Чен Ын.
  • КНДР уже в четвертый раз с Нового года испытывала свои боевые ракеты. На этот раз в воздух взлетели две баллистические ракеты.
  • Южная Корея заявила, что Северная Корея выпустила "неизвестный снаряд" в четверг утром (по местному времени) и это уже шестое зафиксированное испытание оружия в этом году.

Напомним: Северная Корея впервые испытала гиперзвуковую ракету в сентябре.

Справка: Китай, США, Россия и по крайней мере пять других стран работают над гиперзвуковыми технологиями.

Гиперзвуковые ракеты, как и традиционные баллистические ракеты, способные доставлять ядерное оружие, могут летать со скоростью более чем в пять раз превышающей скорость звука. Но баллистические ракеты летят высоко в космос по дуге, чтобы добиться своей цели, в то время как гиперзвуковые летят по траектории низко в атмосфере, потенциально достигая цели быстрее. Кроме того, гиперзвуковая ракета маневренная, что затрудняет отслеживание и защиту от нее.

В то время как такие страны как США разработали системы, предназначенные для защиты от крылатых и баллистических ракет, способность отслеживать и уничтожать гиперзвуковые ракеты остается под вопросом.

Темы: КНДРядерное оружие
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