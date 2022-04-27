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В мае россияне готовят "референдумы" об аннексии Донбасса – росСМИ

Денис КарловскийСреда, 27 апреля 2022, 19:16
В мае россияне готовят референдумы об аннексии Донбасса – росСМИ
фото иллюстративное: getty images

Источники российских журналистов в Кремле утверждают, что в середине мая российские спецслужбы готовят "референдумы" о "присоединении" так называемых формирований "ДНР" и "ЛНР" в состав России, после чего готовят подобный сценарий в Херсонской области.

Источник: Meduza со ссылкой на три неназванных чиновника в Кремле

Детали: Источники российских журналистов подтвердили, что в середине мая российские власти готовят присоединение незаконных формирований "ДНР" и "ЛНР" через организацию сфальсифицированных "референдумов". Двое из них также назвали вероятные даты проведения – 14 и 15 мая.

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Собеседники издания намекнули, что Россия хочет провести аннексию в "исторических" границах так называемых "ДНР" и "ЛНР" – то есть в административных границах Донецкой и Луганской областей. В то же время украинская армия контролирует немалую часть Донбасса.

Источники журналистов объяснили, что "референдумы" планировали организовать раньше – в конце апреля, но эти планы сорвали неудачи наступления российских войск на Донбассе.

Кроме того, в этот период могут провести также и "референдум" об отделении захваченных территорий Херсонской областей и провозглашении их "независимости" от Украины под названием "ХНР".

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В то же время, по словам этих чиновников, сотрудники администрации президента РФ выступают против аннексии, по их словам, "депрессивных регионов", однако это якобы является личным пожеланием "высшего руководства", то есть президента РФ Владимира Путина.

Также Путин якобы лишил полномочий заместителя главы своей администрации Дмитрия Козака, ранее бывшего неформальным "куратором украинской тематики", в частности организовывал деятельность главарей российских незаконных формирований на Донбассе. Козак впал в немилость Путина из-за неудач в войне.

ФСБ готовит "политруков", которые будут осуществлять надзор и контроль за оккупационными администрациями на захваченных территориях Донбасса и южных областей. Кроме того, эти агенты российских спецслужб должны будут подавлять сопротивление местного населения.

Однако, по словам источников журналистов, пока немного желающих на эти должности, потому что оплату предлагают такую ​​же, как и была до полномасштабного вторжения – на уровне 300 тыс. российских рублей ежемесячно (около 118 тыс. грн).

Предыстория:

  • Российские СМИ уже ранее сообщили, что вместо Козака "куратором" поставили Сергея Кириенко, ранее курировавшего внутриполитический блок вопросов в Кремле.
  • Британские журналисты из своих источников в Кремле узнали, что Путин оставил попытки достичь договоренностей с Украиной и перешел к стратегии тотального "захвата земель". В то же время, российское руководство его дезинформирует, а сам Путин стал, мол, заложником собственной пропаганды.
  • Главарь так называемой "ЛНР" Леонид Пасечник в конце марта заявлял, что незаконное формирование попросит Россию их аннексировать, когда российские войска захватят всю территорию Луганской области. Тогда российский приспешник заговорил и о так называемом "референдуме".

Темы: ДНРЛНРХерсонская областьаннексия
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