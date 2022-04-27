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В мае россияне готовят "референдумы" об аннексии Донбасса – росСМИ

Денис КарловскийСреда, 27 апреля 2022, 19:16
фото иллюстративное: getty images

Источники российских журналистов в Кремле утверждают, что в середине мая российские спецслужбы готовят "референдумы" о "присоединении" так называемых формирований "ДНР" и "ЛНР" в состав России, после чего готовят подобный сценарий в Херсонской области.

Источник: Meduza со ссылкой на три неназванных чиновника в Кремле

Детали: Источники российских журналистов подтвердили, что в середине мая российские власти готовят присоединение незаконных формирований "ДНР" и "ЛНР" через организацию сфальсифицированных "референдумов". Двое из них также назвали вероятные даты проведения – 14 и 15 мая.

Собеседники издания намекнули, что Россия хочет провести аннексию в "исторических" границах так называемых "ДНР" и "ЛНР" – то есть в административных границах Донецкой и Луганской областей. В то же время украинская армия контролирует немалую часть Донбасса.

Источники журналистов объяснили, что "референдумы" планировали организовать раньше – в конце апреля, но эти планы сорвали неудачи наступления российских войск на Донбассе.

Кроме того, в этот период могут провести также и "референдум" об отделении захваченных территорий Херсонской областей и провозглашении их "независимости" от Украины под названием "ХНР".

В то же время, по словам этих чиновников, сотрудники администрации президента РФ выступают против аннексии, по их словам, "депрессивных регионов", однако это якобы является личным пожеланием "высшего руководства", то есть президента РФ Владимира Путина.

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Также Путин якобы лишил полномочий заместителя главы своей администрации Дмитрия Козака, ранее бывшего неформальным "куратором украинской тематики", в частности организовывал деятельность главарей российских незаконных формирований на Донбассе. Козак впал в немилость Путина из-за неудач в войне.

ФСБ готовит "политруков", которые будут осуществлять надзор и контроль за оккупационными администрациями на захваченных территориях Донбасса и южных областей. Кроме того, эти агенты российских спецслужб должны будут подавлять сопротивление местного населения.

Однако, по словам источников журналистов, пока немного желающих на эти должности, потому что оплату предлагают такую ​​же, как и была до полномасштабного вторжения – на уровне 300 тыс. российских рублей ежемесячно (около 118 тыс. грн).

Предыстория:

  • Российские СМИ уже ранее сообщили, что вместо Козака "куратором" поставили Сергея Кириенко, ранее курировавшего внутриполитический блок вопросов в Кремле.
  • Британские журналисты из своих источников в Кремле узнали, что Путин оставил попытки достичь договоренностей с Украиной и перешел к стратегии тотального "захвата земель". В то же время, российское руководство его дезинформирует, а сам Путин стал, мол, заложником собственной пропаганды.
  • Главарь так называемой "ЛНР" Леонид Пасечник в конце марта заявлял, что незаконное формирование попросит Россию их аннексировать, когда российские войска захватят всю территорию Луганской области. Тогда российский приспешник заговорил и о так называемом "референдуме".

Темы: ДНРЛНРХерсонская областьаннексия
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