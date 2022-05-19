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Профессор Львовского вуза приняла присягу судьи КС

Ирина БалачукЧетверг, 19 мая 2022, 14:11
Профессор Львовского вуза приняла присягу судьи КС
Оксана Грищук. Фото c Facebook

Профессор Львовского национального университета имени Ивана Франко Оксана Грищук приняла присягу судьи Конституционного Суда.

Источник: "Интерфакс-Украина"

Детали: Грищук приняла присягу на специальном пленарном заседании КС 19 мая

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Председательствующий в КС заместитель председателя суда Сергей Головатый напомнил, что президент своим указом от 26 ноября 2021 года назначил Грищук судьей КС. По Конституции и закону о КС судья вступает в полномочия со дня принятия присяги.

Грищук вручили атрибуты судьи: мантию, нагрудный знак и удостоверение.

Для справки: Оксана Грищук является профессором кафедры теории и философии права Львовского национального университета им. Ивана Франко. Ее отец Виктор Климович – член Высшего совета правосудия.

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Предыстория: 

  • Журналисты "Схем" установили, что отстраненный председатель Конституционного суда 59-летний Александр Тупицкий неофициально уехал из Украины после начала полномасштабного вторжения России, несмотря на запрет выезда за пределы государства мужчинам призывного возраста и его статус обвиняемого в уголовном производстве.
  • Его зафиксировали в Вене. Тупицкий был замечен 24 марта, когда выходил из гостиницы Stefanie в центре австрийской столицы.
  • ГБР выясняет, кто помог Тупицкому в разгар войны бежать за границу.

Темы: КСсуд
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