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Лукашенко решил создать в Беларуси "народное ополчение"

Катерина ТищенкоПятница, 27 мая 2022, 16:02
Александр Лукашенко, Getty Images

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко поручил создать в стране "народное ополчение".

Источник: министр обороны Беларуси Виктор Хренин во время общения с журналистами на сборе "Военная безопасность и оборона государства", видео которого публикует Минобороны страны

Прямая речь: "На вчерашнем совещании в рамках корректирования вопросов развития вооруженных сил главнокомандующим (Александром Лукашенко – ред.) поставлена задача, в том числе, создать у нас в стране и "народное ополчение"…. Самое главное – что у нас есть для этого и люди, и вооружение".

"Нам необходимо еще с губернаторами обсудить эти вопросы, определить законодательно. И мы прекрасно понимаем, что количество защитников нашей родины увеличится в разы. Для нас это очень важно, тем более в нынешней обстановке, чтобы мы могли мирно … и показывать, что не надо сунуться, потому что ответ будет адекватный, если кто-то придет на нашу землю".

Что предшествовало: 26 мая Лукашенко заявил, что в вооруженных силах Беларуси создают новое оперативное командование – южное, при этом он заговорил о вероятной войне на территории страны.

Режим президента РФ Владимира Путина использует территорию Беларуси как площадку для нанесения ракетных ударов по мирным украинским городам и дислокации своих военных подразделений. Кроме того, Беларусь поставляет России оружие.

Темы: БеларусьЛукашенко
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