В Херсонской и Запорожской областях паспорта РФ будут выдавать по опыту Крыма – росСМИ
Пятница, 27 мая 2022, 06:50
Российские СМИ сообщают, что выдача паспортов РФ жителям Херсонской и Запорожской областей будет производиться с "учётом опыта" Крыма.
Источник: постоянный представитель Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов, цитирует ТАСС
Детали: ТАСС со ссылкой на Мурадова пишет, что "выдача российских паспортов жителям Херсонской и Запорожской областей будет проводиться при содействии Крыма и с учетом опыта, полученного регионом в 2014 году после воссоединения с Россией".
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Что предшествовало:Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что украинский паспорт является символом героизма, в то время как российский сегодня – метка изгоя.
Предыстория:
- 25 мая президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном приеме в гражданство России жителей оккупированных территорий Херсонской и Запорожской областей Украины.
- Оккупационные власти заявили, что все жители Херсонской области будут иметь право получения российского гражданства, также на оккупированной территории собираются вернуть герб времен Российской империи.
- В Украине считают указ Путина о российских паспортах "ничтожным".
- 25 мая российские захватчики сообщили местным жителям Мариуполя о том, что они могут получить гражданство России без получения промежуточного гражданства так называемой "ДНР".
- Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что право решать, жить ли дальше с Россией, имеют жители всех захваченных РФ украинских территорий, а не только те, кто живут на Донбассе.
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