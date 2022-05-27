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В Херсонской и Запорожской областях паспорта РФ будут выдавать по опыту Крыма – росСМИ

Ольга ГлущенкоПятница, 27 мая 2022, 06:50
фото: ТАСС

Российские СМИ сообщают, что выдача паспортов РФ жителям Херсонской и Запорожской областей будет производиться с "учётом опыта" Крыма.

Источник: постоянный представитель Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов, цитирует ТАСС

Детали: ТАСС со ссылкой на Мурадова пишет, что "выдача российских паспортов жителям Херсонской и Запорожской областей будет проводиться при содействии Крыма и с учетом опыта, полученного регионом в 2014 году после воссоединения с Россией".

Что предшествовало:Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что украинский паспорт является символом героизма, в то время как российский сегодня – метка изгоя.

Предыстория:

Темы: Херсонская областьЗапорожская областьРосcиявойна
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