Российские оккупанты обстреляли Харьков, известно о 8 погибших.

Источник: председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, глава Нацполиции Игорь Клименко.

Прямая речь: "Враг коварно обстрелял Харьков. Под ударами оказались Шевченковский и Киевский районы, район Павлового Поля.

Погибли 7 мирных жителей, 17 получили ранения, среди них 9-летний ребенок".

Детали: Глава ОВА призвал граждан без насущных нужд не находиться на улицах: "Прислушаться к сигналам тревоги и находиться во время таких сигналов в укрытиях".

Собеседник УП в руководстве области отметил, что россияне стреляют предварительно с территории Белгородской области.

Сначала Синегубов сообщал о 7 раненых и 4 погибших. Позже количество жертв возросло до 5, раненых до 10 человек, в том числе ребенок.

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ОБНОВЛЕНИЕ 21.20: Руководитель Нацполиции Игорь Клименко сообщил о 8 погибших, среди которых младенец.

Дословно: "Когда начался обстрел, на улице гуляла молодая семья: жена и муж, у которого на руках был 5-месячный малыш. Муж умер сразу, женщину в тяжелом состоянии госпитализировали. Впоследствии полицейские Полиции Харьковской области нашли и тело ребенка. Малыша из рук отца взрывной волной отбросило вверх на крышу подъезда.

В результате сегодняшних обстрелов погибли 8 харьковчан".

Кроме того, Синегубов добавил, что ВСУ гонят врага: "На севере, северо-восточном направлении и на Изюмском направлении продолжаются ожесточенные бои. Враг несет значительные потери".

Через обстріл знеструмлено вулиці Дерев'янка, Сумгаїтську, Космічну, Шатилівську, Єсеніна, Клочківську, Отакара Яроша, 23 Серпня, Новгородську, Монтажну, Старицького, Букову, Тобольську, проспекти Науки та Незалежності, Армійський в'їзд — @XAPKIB (@XAPKIB) May 26, 2022

Что было раньше: С начала суток в Харькове и Харьковской области было объявлено 7 сигналов воздушной тревоги. С 14:43 военная администрация сообщила население, что идет угроза артиллерийских обстрелов по городу и области.

Очевидцы сообщали журналистам, что российские оккупанты снова начали обстрелы гражданской инфраструктуры Харькова и пригородов из артиллерии.

Украинские защитники постепенно вытесняют врага из Харьковской области так, чтобы по Харькову не смогла стрелять российская артиллерия.

Приблизительно неделю назад в город начали возвращаться люди.

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