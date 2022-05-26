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Россияне обстреляли Харьков: 8 погибших, 17 раненых

Мазуренко Алена Четверг, 26 мая 2022, 21:20
Иллюстративное ФОТО с ТГ Синегубова

Российские оккупанты обстреляли Харьков, известно о 8 погибших. 

Источник: председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, глава Нацполиции Игорь Клименко. 

Прямая речь: "Враг коварно обстрелял Харьков. Под ударами оказались Шевченковский и Киевский районы, район Павлового Поля.

Погибли 7 мирных жителей, 17 получили ранения, среди них 9-летний ребенок".

Детали: Глава ОВА призвал граждан без насущных нужд не находиться на улицах: "Прислушаться к сигналам тревоги и находиться во время таких сигналов в укрытиях".

Собеседник УП в руководстве области отметил, что россияне стреляют предварительно с территории Белгородской области.

Сначала Синегубов сообщал о 7 раненых и 4 погибших. Позже количество жертв возросло до 5, раненых до 10 человек, в том числе ребенок.

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ОБНОВЛЕНИЕ 21.20: Руководитель Нацполиции Игорь Клименко сообщил о 8 погибших, среди которых младенец.

Дословно: "Когда начался обстрел, на улице гуляла молодая семья: жена и муж, у которого на руках был 5-месячный малыш. Муж умер сразу, женщину в тяжелом состоянии госпитализировали. Впоследствии полицейские Полиции Харьковской области нашли и тело ребенка. Малыша из рук отца взрывной волной отбросило вверх на крышу подъезда.
В результате сегодняшних обстрелов погибли 8 харьковчан".

Кроме того, Синегубов добавил, что ВСУ гонят врага: "На севере, северо-восточном направлении и на Изюмском направлении продолжаются ожесточенные бои. Враг несет значительные потери".

Что было раньше: С начала суток в Харькове и Харьковской области было объявлено 7 сигналов воздушной тревоги. С 14:43 военная администрация сообщила население, что идет угроза артиллерийских обстрелов по городу и области.

Очевидцы сообщали журналистам, что российские оккупанты снова начали обстрелы гражданской инфраструктуры Харькова и пригородов из артиллерии.

Украинские защитники постепенно вытесняют врага из Харьковской области так, чтобы по Харькову не смогла стрелять российская артиллерия.

Приблизительно неделю назад в город начали возвращаться люди.

Предыстория:

  • 25 мая российские оккупанты обстреляли безоружное население в захваченной Балаклее на Харьковщине, от чего один пожилой мужчина погиб, а 9-летняя девочка получила тяжелые ранения.
  • Всего за сутки 25 мая россияне обстрелами вызвали десять пожаров в населенных пунктах Харьковской области.

Темы: ХарьковобстрелРосcиявойна
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