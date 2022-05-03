Один из мобильных операторов восстановил связь на 70% территории Херсона

Vodafone восстановил мобильную связь на 71% территории Херсонской области после того, как российские оккупанты повредили оборудование.

Источник: Госспецсвязи

Детали: Благодаря перемаршрутизации трафика Vodafone восстановил 71% покрытия мобильной связи на территории Херсонской области. Однако мобильный интернет пока не доступен.

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Также инженеры Vodafone возобновили связь в Мирче, Залесье, Богдановке, Шевченковском, Припяти и Чернобыле Киевской области.

В регионе также заработали дополнительные базовые станции Starlink по подключению к спутниковому интернету. Поэтому покрытие улучшилось в Ворзеле, Ирпене, Калиновке.

Продолжаются восстановительные работы и в Черниговской области. Теперь на связи Киенка и Замглай, в Чернигове подключили три дополнительных базовых станции Starlink.

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