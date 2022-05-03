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Один из мобильных операторов восстановил связь на 70% территории Херсона

Денис КарловскийВторник, 3 мая 2022, 20:22
Один из мобильных операторов восстановил связь на 70% территории Херсона
фото иллюстративное: unsplash

Vodafone восстановил мобильную связь на 71% территории Херсонской области после того, как российские оккупанты повредили оборудование.

Источник: Госспецсвязи

Детали: Благодаря перемаршрутизации трафика Vodafone восстановил 71% покрытия мобильной связи на территории Херсонской области. Однако мобильный интернет пока не доступен.

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Также инженеры Vodafone возобновили связь в Мирче, Залесье, Богдановке, Шевченковском, Припяти и Чернобыле Киевской области.

В регионе также заработали дополнительные базовые станции Starlink по подключению к спутниковому интернету. Поэтому покрытие улучшилось в Ворзеле, Ирпене, Калиновке.

Продолжаются восстановительные работы и в Черниговской области. Теперь на связи Киенка и Замглай, в Чернигове подключили три дополнительных базовых станции Starlink.

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Предыстория:

  • 30 апреля на всей захваченной территории Херсонской области исчезла мобильная связь и интернет украинских операторов.
  • 1 мая министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что украинские власти работают над восстановлением связи в Херсонской области.
  • Российские оккупанты наладили интернет-трафик на Херсонщине через свои серверы, то есть жители области подверглись слежкам и запретам, которые накладывают на российских интернет-пользователей.
  • Утром 3 мая сообщалось, что в Скадовске восстановили мобильную связь украинских операторов, но мобильный интернет до сих пор недоступен.

Темы: Херсонская областьмобильная связьинтернетоккупация
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