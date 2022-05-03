Один из мобильных операторов восстановил связь на 70% территории Херсона
Vodafone восстановил мобильную связь на 71% территории Херсонской области после того, как российские оккупанты повредили оборудование.
Источник: Госспецсвязи
Детали: Благодаря перемаршрутизации трафика Vodafone восстановил 71% покрытия мобильной связи на территории Херсонской области. Однако мобильный интернет пока не доступен.
Также инженеры Vodafone возобновили связь в Мирче, Залесье, Богдановке, Шевченковском, Припяти и Чернобыле Киевской области.
В регионе также заработали дополнительные базовые станции Starlink по подключению к спутниковому интернету. Поэтому покрытие улучшилось в Ворзеле, Ирпене, Калиновке.
Продолжаются восстановительные работы и в Черниговской области. Теперь на связи Киенка и Замглай, в Чернигове подключили три дополнительных базовых станции Starlink.
Укртелеком возобновил предоставление услуг в Донецкой или Сумской областях после повреждения магистральных сетей.
lifecell обеспечил бесплатный доступ в интернет при использовании образовательных ресурсов GSuite for Education (Google Classroom), MS Teams for Education, Zoom и Всеукраинской школы онлайн.
Предыстория:
- 30 апреля на всей захваченной территории Херсонской области исчезла мобильная связь и интернет украинских операторов.
- 1 мая министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что украинские власти работают над восстановлением связи в Херсонской области.
- Российские оккупанты наладили интернет-трафик на Херсонщине через свои серверы, то есть жители области подверглись слежкам и запретам, которые накладывают на российских интернет-пользователей.
- Утром 3 мая сообщалось, что в Скадовске восстановили мобильную связь украинских операторов, но мобильный интернет до сих пор недоступен.