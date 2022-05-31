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Россияне штурмуют Северодонецк и Тошковку, снимают постановки – Гайдай

Елена РощинаВторник, 31 мая 2022, 08:16
Луганщина в войне, фото Сергея Гайдая

Российские военные продолжают штурмовать районы городов Северодонецк и Тошковка, а также районы Золотого, Камышевахи и Нырково в Луганской области.

Источник: глава Луганской ОВА Сергей Гайдай

Прямая речь: "Двое погибших и трое раненых в Лисичанске, в общей сложности четверо, россияне штурмуют в районах Северодонецка и Тошковки, разрушили детсад в Горском

Мы не знаем, сколько жертв за последние два дня среди гражданского населения в тех районах Северодонецка, в которые вошли боевики.

Наверное, многие из нас с возмущением просматривали видео, где их радостно встречают местные. В основном это постановочные сцены.

Оставшиеся в городе тысячи боятся мести или расправы без причин, как это было в Буче. Или как вчера в Лисичанске, где россияне расстреляли машину с французскими журналистами".

Детали: Гайдай напомнил, что иностранные журналисты хотели снять материал об эвакуации мирного населения, но попали под каток "русского мира". Французский репортер погиб на месте. Еще три человека, в частности, сопровождавшие, – ранены. Эвакуация приостановлена.

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Кроме того, тело еще одного погибшего мужчины обнаружено возле его дома в Лисичанске, расположенного в районе Пролетарского моста.

В Золотом ранена женщина

За прошедшие сутки в Северодонецке повреждены 12 домов, в Лисичанске – 12 и общепит, в Горском – девять и детский сад, в Тошковке, которую россияне штурмуют, – по меньшей мере шесть, в Нырково, Викторовке, Николаевке – в общей сложности шесть.

Прямая речь: "Основные усилия сейчас россияне сосредоточиваются на установлении контроля над городом Северодонецк. Штурмуют, но не имеют успеха, в районах Золотого, Камышевахи, Нырково, боевые действия там продолжаются.

За минувшие сутки на фронте региона отражены восемь атак врага, уничтожены один танк, четыре артиллерийских системы, пять боевых бронированных машин и два вражеских автомобиля. Подразделения противовоздушной обороны сбили крылатую ракету Х-59МК".

Детали: Гайдай обнародовал новые фотографии разбитых зданий Луганщины.

 
 
 
 
 

Напомним: Утром 30 марта российские военные были на окраинах Северодонецка, днем бои уже шли на улицах, к вечеру оккупанты несколько продвинулись вглубь города.

Темы: Луганская областьСеверодонецкЛисичансквойна
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