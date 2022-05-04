Россияне готовятся "праздновать" 9 мая в Мариуполе вместо Донецка – ГУР

Украинская разведка сообщает, что оккупанты планируют "празднование" Дня победы в разрушенном Мариуполе вместо Донецка, российские пропагандисты также заявляют, что 9 мая будет "праздник" в оккупированной Михайловке Запорожской области.

Источник: Главное управление разведки Минобороны Украины, РИА Новости, ТАСС

Дословно ГУР: "В разрушенный Мариуполь прибыл первый заместитель главы администрации президента России, ответственный за вопросы внутренней политики РФ, Сергей Кириенко. Известно, что недавно именно он стал новым кремлевским куратором вопросов по ОРДЛО.

Основная задача путинского чиновника – подготовка "торжественных мероприятий" 9 мая. Известно, что рашисты отказываются от проведения праздника в оккупированном Донецке, в том числе имитации военного парада. В настоящее время в ОРДЛО не проводятся подготовительные работы по этим вопросам.

Мариуполь, по планам рашистов, должен стать центром "торжеств". С этой целью в городе проводится срочная уборка центральных улиц от завалов, тел убитых и неразорвавшихся российских боеприпасов".

Детали: По данным украинских разведчиков, пропагандисты планируют показать россиянам сюжеты о "радости" местных жителей от встречи с оккупантами.

Для подготовки материалов Мариуполь посещали российский пропагандист Владимир Соловьев и руководитель оккупационной администрации Донецка Денис Пушилин.

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Между тем, министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании заявил, что Мариуполь "находится под контролем российской армии" и там "налаживается мирная жизнь". Напомним, что в подземельях завода "Азовсталь" в Мариуполе остаются украинские защитники и мирные жители, 3 мая российские войска штурмовали завод.

В то же время, российский ТАСС сообщает, что "День Победы впервые за последние годы отметят в поселке Михайловка Запорожской области Украины, сейчас его готовят к празднику". Там якобы пройдет и шествие "Бессмертного полка".