Россияне готовятся "праздновать" 9 мая в Мариуполе вместо Донецка – ГУР

Украинская разведка сообщает, что оккупанты планируют "празднование" Дня победы в разрушенном Мариуполе вместо Донецка, российские пропагандисты также заявляют, что 9 мая будет "праздник" в оккупированной Михайловке Запорожской области.

Источник: Главное управление разведки Минобороны Украины, РИА Новости, ТАСС

Дословно ГУР: "В разрушенный Мариуполь прибыл первый заместитель главы администрации президента России, ответственный за вопросы внутренней политики РФ, Сергей Кириенко. Известно, что недавно именно он стал новым кремлевским куратором вопросов по ОРДЛО.

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Основная задача путинского чиновника – подготовка "торжественных мероприятий" 9 мая. Известно, что рашисты отказываются от проведения праздника в оккупированном Донецке, в том числе имитации военного парада. В настоящее время в ОРДЛО не проводятся подготовительные работы по этим вопросам.

Мариуполь, по планам рашистов, должен стать центром "торжеств". С этой целью в городе проводится срочная уборка центральных улиц от завалов, тел убитых и неразорвавшихся российских боеприпасов".

Детали: По данным украинских разведчиков, пропагандисты планируют показать россиянам сюжеты о "радости" местных жителей от встречи с оккупантами.

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Для подготовки материалов Мариуполь посещали российский пропагандист Владимир Соловьев и руководитель оккупационной администрации Донецка Денис Пушилин.

Между тем, министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании заявил, что Мариуполь "находится под контролем российской армии" и там "налаживается мирная жизнь". Напомним, что в подземельях завода "Азовсталь" в Мариуполе остаются украинские защитники и мирные жители, 3 мая российские войска штурмовали завод.

В то же время, российский ТАСС сообщает, что "День Победы впервые за последние годы отметят в поселке Михайловка Запорожской области Украины, сейчас его готовят к празднику". Там якобы пройдет и шествие "Бессмертного полка".

Этому предшествовало: Главарь так называемой "ДРН" Денис Пушилин отменил парад Победы и шествие "Бессмертного полка" 9 мая якобы из-за угрозы обстрелов Донецка.