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Главный раввин России призвал Лаврова извиниться за слова о Гитлере

Денис КарловскийСреда, 4 мая 2022, 17:10
Главный раввин России призвал Лаврова извиниться за слова о Гитлере
берл лазар (слева) и путин (справа) в 2019 году. фото иллюстративное: getty images

Главный раввин России Берл Лазар шокирован заявлениями российского министра Сергея Лаврова о том, что "евреи являются наиболее ожесточенными антисемитами", и призвал его публично извиниться за эти слова.

Источник: Jewish Telegraphic Association с комментарием Лазара

Прямая речь Лазара: "Я не считаю себя вправе давать советы главе российской дипломатии, но было бы неплохо, если бы он извинился перед евреями и просто признал свою ошибку.

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Я думаю, после такого инцидент можно было бы считать исчерпанным и перевернуть страницу".

Детали: Равин добавил, что не разделяет мнение об отождествлении действий российских властей в Украине с действиями советской армии во время Второй мировой войны.

Он пояснил, что обвинения украинцев в "неонацизме" со стороны российских властей преуменьшает подвиг и героизм советских военных, которые освободили концлагерь Аушвиц и установили красный "флаг победы" над Райхстагом в Берлине.

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Справка: Лазаря считают приближенным к российскому президенту Владимиру Путину. Он возглавляет Федерацию еврейских общин России – объединение, связанное с направлением любавичского хасидизма.

Предыстория:

  • 2 мая Лавров заявил, что тот факт, что украинский президент Владимир Зеленский является по национальности евреем, не означает, что в Украине не может быть "массового нацизма", потому что, по его словам, "самыми большими антисемитами как раз являются евреи", например фюрер нацистской Германии Адольф Гитлер. Российского посла в Израиле вызвали для вручения ноты протеста, а министр иностранных дел Яир Лапид призвал Лаврова немедленно принести извинения.
  • Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал слова Лаврова, что такие комментарии глубоко оскорбительны как для Зеленского и Украины, так и для Израиля и еврейского народа. Немецкое правительство назвало эти комментарии Лаврова "абсурдной пропагандой".
  • Сам Зеленский обратился к власти Израиля и спросил, останется ли в Москве израильский посол после вопиющего антисемитизма российских властей.
  • 4 апреля спикер МИД России Мария Захарова усугубила скандал заявлением, что в Мариуполе бок о бок с "националистическими батальонами Азов" воюют израильские наемники.
  • Российские оппозиционные журналисты из своих источников в Кремле установили, что российский президент Владимир Путин прекратил настаивать на "денацификации" Украины после того, как российские провластные социологи из закрытых исследований общественного мнения выяснили, что рядовые россияне не понимают сути этого слова.

Темы: евреиИзраильЛавровРосcия
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