Главный раввин России призвал Лаврова извиниться за слова о Гитлере

берл лазар (слева) и путин (справа) в 2019 году. фото иллюстративное: getty images

Главный раввин России Берл Лазар шокирован заявлениями российского министра Сергея Лаврова о том, что "евреи являются наиболее ожесточенными антисемитами", и призвал его публично извиниться за эти слова.

Источник: Jewish Telegraphic Association с комментарием Лазара

Прямая речь Лазара: "Я не считаю себя вправе давать советы главе российской дипломатии, но было бы неплохо, если бы он извинился перед евреями и просто признал свою ошибку.

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Я думаю, после такого инцидент можно было бы считать исчерпанным и перевернуть страницу".

Детали: Равин добавил, что не разделяет мнение об отождествлении действий российских властей в Украине с действиями советской армии во время Второй мировой войны.

Он пояснил, что обвинения украинцев в "неонацизме" со стороны российских властей преуменьшает подвиг и героизм советских военных, которые освободили концлагерь Аушвиц и установили красный "флаг победы" над Райхстагом в Берлине.

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Справка: Лазаря считают приближенным к российскому президенту Владимиру Путину. Он возглавляет Федерацию еврейских общин России – объединение, связанное с направлением любавичского хасидизма.

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