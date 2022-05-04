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Родные и друзья защитников Мариуполя просят мир об эвакуации всех из "Азовстали"

Катерина ТищенкоСреда, 4 мая 2022, 20:07
скриншот видео

Нацкорпус, а также родные и друзья защитников Мариуполя призывают мир к экстренной эвакуации всех людей из "Азовстали".

Источник: пресс-служба Нацкорпуса

Дословно: "После эвакуации около сотни гражданских из "Азовстали", которых из-под завалов извлекли бойцы полка "Азов", российские оккупационные войска штурмуют завод, который до этого непрерывно бомбили и обстреливали.

Сейчас на "Азовстали" идут тяжелые бои, где все еще находятся сотни гражданских и сотни раненых защитников, ни один из которых до сих пор не эвакуирован, что противоречит международному гуманитарному праву. Необходимы экстренные действия по их спасению!".

Детали: В пресс-службе сообщили, что родные и друзья защитников Мариуполя собрались в центре Киева и призвали весь мир участвовать в манифестациях у стен основных представительств ООН, Красного Креста, посольств Турции и других стран, которые могут выступить третьей стороной-гарантом, с требованием немедленно эвакуировать гражданских, раненых и военный гарнизон из "Азовстали" в заблокированном Мариуполе.

Что предшествовало: Ранее источники УП сообщили, что в заблокированном Мариуполе российские военные второй день штурмуют завод "Азовсталь", в подземельях которого остаются украинские защитники и гражданские, которых еще не эвакуировали.

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ВИДЕО ДНЯ

В среду россияне прорвались на завод, который до того бомбардировали и обстреливали. На "Азовстали" идут тяжелые бои. Связи с украинскими бойцами в то время не было.

Вечером глава фракции "Слуги народа" и глава переговорной группы по РФ Давид Арахамия подтвердил, что войска России находятся на территории предприятия.

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Темы: МариупольАзовНацкорпус
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