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Столкновения на Банковой: Суд арестовал лидера черкасского "Нацкорпуса" и ветерана "Азова"

Вторник, 31 августа 2021, 02:56
Столкновения на Банковой: Суд арестовал лидера черкасского Нацкорпуса и ветерана Азова
Довбыш / Кухарчук. Фото: "Нацкорпус"

Печерский райсуд Киева арестовал ветерана полка "Азов" Олега Довбыша и руководителя черкасского отделения праворадикальной партии "Национальной корпус" Дмитрия Кухарчука - их подозревают в участии в столкновениях с правоохранителями во время протестов на Банковой 14 августа.

Источник: "Ґрати"

Детали: Как отмечается, прокурор ходатайствовал об аресте без залога, и суд с ним согласился. Довбыша и Кухарчука арестовали на два месяца.

По версии следствия, Кухарчук и Довбыш ударили ногой полицейских. Им инкриминируют хулиганство с применением оружия (часть 4 статьи 296 УК).

Оба отрицали вину. В частности, Довбыш сообщил, что он нес службу в зоне АТО в составе батальона милиции, а затем работал в полиции, и не стал бы бить бывших коллег. Он также утверждал, что с собой у него не было никакого оружия. Кухарчук подтвердил, что он был на Банковой 14 августа, но никого не бил, а только выступал на митинге. Он заявил, что его дело - заказное, и обвинил в этом Офис президента.

Защита считает, что прокуратура не предоставила доказательств вины Довбыша и Кухарчука. На фото и видео, приложенных к материалам дела, отображены несколько сотен людей и подозреваемых невозможно различить в толпе. Также нет доказательств того, что пострадавшие получили телесные повреждения. В деле есть только информация о том, что полицейские обращались в больницу с химическими ожогами глаз.

Кроме того адвокаты заявили в суде, что следствие давит на суд - в субботу полиция Киева опубликовала пресс-релиз  о том, что суд уже арестовал подозреваемых.

Предыстория:

  • 14 августа между представителями "Национального корпуса", которые пришли митинговать под Офис президента, и представителями Национальной полиции произошли столкновения.
  • 7 полицейских получили ожоги глаз, несколько нацгвардейцев получили травмы. По факту нанесения телесных повреждений сотрудникам полиции начато уголовное производство.
  • Источник "Украинской правды" в правоохранительных органах заявляет, что националисты дороге на Банковую ограбили машину, которая привезла продукты в магазин рядом.
  • После акции под Офисом президента на корреспондента "Буквы" Александра Кужельного напали. "Национальный корпус" заявляет, что молодые люди, избившие Кужельного, вроде уже "понесли наказание", а также попросили прощение у журналиста.

"Украинская правда" в Threads

Темы: судНацкорпус
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