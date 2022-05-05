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Россияне убили на Харьковщине еще одного гражданского, ранили 11-летнего ребенка

Ольга ГлущенкоЧетверг, 5 мая 2022, 00:25
Россияне убили на Харьковщине еще одного гражданского, ранили 11-летнего ребенка
разрушенный дом в Харьковской области, фото: ХОДА

Из-за обстрелов россиян в Харьковской области погиб человек, ранения получил 11-летний ребенок.

Источник: глава Харьковской военной администрации Олег Синегубов, ХОГА в Facebook

Прямая речь Синегубова: "Сегодня (4 мая – ред.) под ударом оказался Киевский район. Из-за российских обстрелов там произошло несколько пожаров. Загорелись жилые дома, хозяйственные постройки частные автомобили. Все возгорания оперативно ликвидировали пожарные".

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"Ожесточенные бои на территории Харьковской области продолжаются. Враг пытается идти в наступление и обстреливает из артиллерии позиции наших защитников. Под обстрелами находятся и мирное население".

Детали: Глава ХОВА отметил, что 4 мая в результате вражеских обстрелов получил ранение 11-летний ребенок в Лозовском районе. На Балаклейщине 1 человек погиб.

Он также сообщил, что область получила эвакуационные автомобили, которые будут транспортировать пациентов в медицинские учреждения. А также реанимобиль для областной больницы.

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Темы: Харьковская областьвойна
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