Руководитель фонда с Харьковщины попался на двух схемах выезда мужчин за границу
34-летний житель Харьковской области, будучи руководителем одного из местных благотворительных фондов, разработал две "схемы" выезда военнообязанных мужчин из Украины.
Источник: полиция Харьковской области, Харьковская областная прокуратура
Детали: Прокуратура называет подозреваемого харьковчанином, а полиция – жителем поселка Высокий.
По данным следствия, мужчина разработал две схемы выезда мужчин призывного возраста за границу.
Первый механизм заключался в том, что глава БФ организовал безосновательное внесение мужчин в информационную систему "Шлях" в качестве волонтеров местного благотворительного фонда. Такая услуга стоила беглецам 1,5 тысячи долларов США.
По другой схеме делец предоставлял мужчинам фиктивные документы из местных ТЦК и СП, а именно справки военно-врачебной комиссии и об отсрочке от призыва на военную службу. Это уже стоило уклонистам почти 4,5 тысячи долларов США.
Кроме того, мужчина лично проводил инструктажи с "клиентами" по "обстоятельствам" прохождения им военно-врачебной комиссии, а также давал советы и указания относительно дальнейшего пересечения государственной границы Украины.
По данным полиции, в целом фигурант за предоставленные услуги получил около 6 тысяч долларов.
В марте текущего года подозреваемый за 4300 долларов США предоставил 27-летнему жителю города Харькова все необходимые документы для беспрепятственного пересечения государственной границы.
Подозреваемый также предложил своему знакомому за деньги выезд за границу через внесение данных в информационную систему, на что последний согласился. Во время следующей встречи "клиент" передал подозреваемому 1500 долларов США и получил необходимые документы для пересечения границы с целью осуществления волонтерской деятельности.
18 августа злоумышленник был задержан сотрудниками полиции совместно с сотрудниками прокуратуры и СБУ.
Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Ему сообщено о подозрении в содействии незаконной переправке лиц через государственную границу Украины и по факту получения неправомерной выгоды для себя и третьего лица за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функции государства, совмещенного с вымоганием такой выгоды (ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 369-2 УКУ).
Продолжаются следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к функционированию незаконной схемы выезда военнообязанных за границу.
Досудебное расследование проводят сотрудники отдела полиции №3 Харьковского районного управления полиции №1 ГУНП в Харьковской области. Оперативное сопровождение – Управление СБУ в Харьковской области.