Руководитель фонда с Харьковщины попался на двух схемах выезда мужчин за границу

34-летний житель Харьковской области, будучи руководителем одного из местных благотворительных фондов, разработал две "схемы" выезда военнообязанных мужчин из Украины.

Источник: полиция Харьковской области, Харьковская областная прокуратура

Детали: Прокуратура называет подозреваемого харьковчанином, а полиция – жителем поселка Высокий.

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По данным следствия, мужчина разработал две схемы выезда мужчин призывного возраста за границу.

Первый механизм заключался в том, что глава БФ организовал безосновательное внесение мужчин в информационную систему "Шлях" в качестве волонтеров местного благотворительного фонда. Такая услуга стоила беглецам 1,5 тысячи долларов США.

По другой схеме делец предоставлял мужчинам фиктивные документы из местных ТЦК и СП, а именно справки военно-врачебной комиссии и об отсрочке от призыва на военную службу. Это уже стоило уклонистам почти 4,5 тысячи долларов США.

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Кроме того, мужчина лично проводил инструктажи с "клиентами" по "обстоятельствам" прохождения им военно-врачебной комиссии, а также давал советы и указания относительно дальнейшего пересечения государственной границы Украины.

Глава БФ создал схемы выезда мужчин из Украины Фото прокуратуры

По данным полиции, в целом фигурант за предоставленные услуги получил около 6 тысяч долларов.

В марте текущего года подозреваемый за 4300 долларов США предоставил 27-летнему жителю города Харькова все необходимые документы для беспрепятственного пересечения государственной границы.

Подозреваемый также предложил своему знакомому за деньги выезд за границу через внесение данных в информационную систему, на что последний согласился. Во время следующей встречи "клиент" передал подозреваемому 1500 долларов США и получил необходимые документы для пересечения границы с целью осуществления волонтерской деятельности.

Глава БФ создал схемы выезда мужчин из Украины Фото прокуратуры

18 августа злоумышленник был задержан сотрудниками полиции совместно с сотрудниками прокуратуры и СБУ.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Ему сообщено о подозрении в содействии незаконной переправке лиц через государственную границу Украины и по факту получения неправомерной выгоды для себя и третьего лица за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функции государства, совмещенного с вымоганием такой выгоды (ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 369-2 УКУ).

Глава БФ создал схемы выезда мужчин из Украины Фото прокуратуры

Продолжаются следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к функционированию незаконной схемы выезда военнообязанных за границу.

Досудебное расследование проводят сотрудники отдела полиции №3 Харьковского районного управления полиции №1 ГУНП в Харьковской области. Оперативное сопровождение – Управление СБУ в Харьковской области.