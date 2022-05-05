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Посольство Канады вскоре вернется в Украину – МИД

Ольга ГлущенкоЧетверг, 5 мая 2022, 02:04
Лариса Галадза, фото: rada.gov.ua

Посол Канады в Украине Лариса Галадза скоро вернется из Польши в Украину.

Источник: министр иностранных дел Канады Мелани Жоли, цитирует Укринформ

Прямая речь: "Наша цель – восстановить дипломатическое присутствие в Украине. Могу подтвердить, что Лариса Галадза, которая была нашим послом в Украине и сейчас находится на юге Польши, вернется".

Детали: В то же время, она не назвала точной даты возобновления работы канадского посольства в Украине.

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Темы: КанадаУкраина
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