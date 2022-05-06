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Пентагон: Большинство войск РФ отошли от Мариуполя

Анастасия КалатурПятница, 6 мая 2022, 05:50

По оценке Пентагона, большинство российских сил отошли от Мариуполя и двинулись на север  от города.

Источник: представитель Пентагона Джон Кирби на брифинге, "Укринформ"

Прямая речь: "Наше знание диспозиции российских сил, знаете, не идеально… В целом мы оценили бы, что большинство российских сил, сухопутных войск, которые были направлены в Мариуполь, отошли и двинулись к северу от Мариуполя… Небольшое количество, примерно эквивалентное паре батальонных групп, пока еще находится в Мариуполе и на его окрестностях".

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Детали: Отмечается, что в основном россияне наносят авиаудары по Мариуполю и его окрестностям и в частности по "Азовстали", где находятся украинские защитники и гражданские.

Напомним:

  • Мариуполь заблокирован российской армией с 1 марта. Защитники Украины собрались на заводе "Азовсталь": полк "Азов", часть морских пехотинцев, пограничников и нацгвардейцев. Там же, в подземельях завода, прячутся от бомб и обстрелов армии РФ гражданские люди
  • 4 мая сообщалось, что россияне прорвались на завод "Азовсталь" в Мариуполе, а  связи с украинскими бойцами нет.
  • По состоянию на 5 мая оккупанты третьи сутки продолжают штурм "Азовстали".

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Темы: СШАМариупольвойна
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