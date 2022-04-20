Мариуполь: В укрытии на "Азовстали" находятся несколько сотен гражданских

Начальник патрульной полиции Мариуполя Михаил Вершинин сообщил, что на территории завода "Азовсталь" прячутся от обстрелов несколько сотен гражданских лиц.

Источник: Вершинин в комментарии "Суспільному".

Прямая речь: "О гражданских, которые находятся на "Азовстали". Раньше до активизации боевых действий здесь было около тысячи человек. Сейчас людей меньше, несколько сотен. Они с детьми. Есть видео на этот счет, оно уже транслируется.

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Они в принципе своей коммуной живут, то есть если они обращаются за помощью однозначно им эта помощь предоставляется. Любое пребывание военных с гражданскими делает нахождение гражданских военной целью, поэтому никто не держится вместе (военные с гражданскими – ред.) Все живем в состоянии очень жесткой экономии. Но люди здесь есть и здесь есть дети. Среди них здесь есть семьи военнослужащих. То есть выходить к кацапам им вообще не вариант. Есть часть людей, которая говорит, что выйдет только в Украину".

Детали: По словам Вершинина, взрывы в городе слышны чаще, чем не слышны, обстрелы продолжаются не прекращаются.

Прямая речь: "Мы редко не слышим взрывы. Хер**т почти всегда, всем. По кругу. То есть, заходит самолет, после самолета отрабатывает корабельная артиллерия, затем РСЗО (реактивная система залпового огня — ред.), затем опять самолет, который второй ведет рядом, затем снова артиллерия. Здесь высыпается на голову куча всего. Поэтому обстрел практически постоянный".

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