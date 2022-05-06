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Кремль не отправит в Мариуполь делегацию на 9 мая: не до пышных праздников

Елена РощинаПятница, 6 мая 2022, 15:05
Дмитрий Песков, фото ТАСС

В Кремле заявили, что широкое празднование "Дня победы" в захваченном российской армией украинском Мариуполе невозможно, делегация из РФ туда на 9 мая не едет.

Источник: пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, ТАСС

Детали: По словам Пескова, широкое празднование Дня Победы в Мариуполе сейчас невозможно "по понятным причинам".

Ему неизвестно об отправке в Мариуполь какой-либо официальной делегации из РФ на празднование 9 мая.

"Там наверняка будут россияне, немало россиян будет 9 мая, но о какой-то официальной делегации мне неизвестно", – сказал пресс-секретарь президента РФ. 

На вопрос о штурме "Азовстали" в Мариуполе Песков ответил, что ему ничего не известно об отмене приказа Владимира Путина не штурмовать завод, в подземельях которого находятся украинские защитники: "Мне неизвестно ни о каких изменениях. По деталям, конечно, нужно обращаться в Минобороны".

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Мариуполь заблокирован российской армией с 1 марта. С конца апреля украинские защитники заблокированы на территории завода "Азовсталь".
  • 1 мая началась эвакуация гражданских лиц с завода "Азовсталь".
  • 3 мая российские войска начали штурмовать завод – и 4 мая они прорвались на его территорию. 5 мая штурм продолжился.
  • Украинские защитники не раз обращались и к руководству Украины, и к руководству других стран с тем, чтобы с "Азовстали" вывезли гражданских людей и раненых бойцов.

Темы: МариупольРосcияоккупацияпразднования
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