Кремль не отправит в Мариуполь делегацию на 9 мая: не до пышных праздников

В Кремле заявили, что широкое празднование "Дня победы" в захваченном российской армией украинском Мариуполе невозможно, делегация из РФ туда на 9 мая не едет.

Источник: пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, ТАСС

Детали: По словам Пескова, широкое празднование Дня Победы в Мариуполе сейчас невозможно "по понятным причинам".

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Ему неизвестно об отправке в Мариуполь какой-либо официальной делегации из РФ на празднование 9 мая.

"Там наверняка будут россияне, немало россиян будет 9 мая, но о какой-то официальной делегации мне неизвестно", – сказал пресс-секретарь президента РФ.

На вопрос о штурме "Азовстали" в Мариуполе Песков ответил, что ему ничего не известно об отмене приказа Владимира Путина не штурмовать завод, в подземельях которого находятся украинские защитники: "Мне неизвестно ни о каких изменениях. По деталям, конечно, нужно обращаться в Минобороны".

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