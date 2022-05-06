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Россияне нанесли двойной ракетный удар по окрестностям Одессы

Денис КарловскийПятница, 6 мая 2022, 21:48
Россияне нанесли двойной ракетный удар по окрестностям Одессы
фото иллюстративное: getty images

Российские оккупанты вечером 6 мая произвели ракетные обстрелы Одесского района.

Источник: глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко

Прямая речь Марченко: "Под вечер противник нанес ракетный удар по Одесскому району двумя ракетами.

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К счастью, пострадавших нет".

Детали: Глава военной администрации области призвал не распространять непроверенную информацию и следить за официальными страницами государственных органов власти.

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Предыстория:

  • 2 мая российские оккупанты атаковали Одессу ракетами с моря, в результате чего погиб 15-летний подросток, бежавший предупредить о сигнале воздушной тревоги соседей.
  • 28 апреля в небе над Одесской областью сбили три вражеских ракеты.
  • 23 апреля российские ракеты попали в жилую многоэтажку, где погибли 8 человек, в том числе молодые супруги, а также 3-месячный младенец с матерью и бабушкой.

Темы: ОдессаОдесская областьобстрел
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