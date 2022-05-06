Россияне нанесли двойной ракетный удар по окрестностям Одессы
Пятница, 6 мая 2022, 21:48
Российские оккупанты вечером 6 мая произвели ракетные обстрелы Одесского района.
Источник: глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко
Прямая речь Марченко: "Под вечер противник нанес ракетный удар по Одесскому району двумя ракетами.
К счастью, пострадавших нет".
Детали: Глава военной администрации области призвал не распространять непроверенную информацию и следить за официальными страницами государственных органов власти.
Предыстория:
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- 2 мая российские оккупанты атаковали Одессу ракетами с моря, в результате чего погиб 15-летний подросток, бежавший предупредить о сигнале воздушной тревоги соседей.
- 28 апреля в небе над Одесской областью сбили три вражеских ракеты.
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