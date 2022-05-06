Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Россияне нанесли двойной ракетный удар по окрестностям Одессы

Денис КарловскийПятница, 6 мая 2022, 21:48
фото иллюстративное: getty images

Российские оккупанты вечером 6 мая произвели ракетные обстрелы Одесского района.

Источник: глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко

Прямая речь Марченко: "Под вечер противник нанес ракетный удар по Одесскому району двумя ракетами.

К счастью, пострадавших нет".

Детали: Глава военной администрации области призвал не распространять непроверенную информацию и следить за официальными страницами государственных органов власти.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • 2 мая российские оккупанты атаковали Одессу ракетами с моря, в результате чего погиб 15-летний подросток, бежавший предупредить о сигнале воздушной тревоги соседей.
  • 28 апреля в небе над Одесской областью сбили три вражеских ракеты.
  • 23 апреля российские ракеты попали в жилую многоэтажку, где погибли 8 человек, в том числе молодые супруги, а также 3-месячный младенец с матерью и бабушкой.

Темы: ОдессаОдесская областьобстрел
Главное сегодня

В Николаевской области ВСУ уничтожили вражеский склад с боеприпасами – сводка

Харьковщина: россияне ракетным ударом уничтожили музей Сковороды, есть раненый

В Италии арестовали 140-метровую "яхту Путина"

Берлин запретил флаги и символику Украины на мероприятиях 8-9 мая

видеоРоссияне нанесли двойной ракетный удар по окрестностям Одессы

Байден подпишет закон о ленд-лизе для Украины 9 мая

Все новости...
Двое полицейских клюнули на дезинформацию и сбежали с оружием из Киева – их разыскали
Путин на параде намекнет Западу на ядерную войну самолетом "судного дня" - Reuters
Зеленский предупредил РФ о последствиях убийства военных и гражданских на «Азовстали»
С "Азовстали" эвакуировали 50 гражданских – Верещук
Последние новости
07:26
Укрзализныця назначила эвакуационный поезд из Луганской области
06:52
На Харьковщине оккупанты подорвали 3 автомобильных моста – штаб
06:34
В Николаевской области ВСУ уничтожили вражеский склад с боеприпасами – сводка
06:05
США предоставят Украине военную помощь на $150 млн – Пентагон
05:19
Париж получит государственное возмещение ущерба от протестов "желтых жилетов"
04:23
Харьковщина: россияне ракетным ударом уничтожили музей Сковороды, есть раненый
04:07
Сербия окончательно выбрала западный путь – Вучич
03:27
В Италии арестовали 140-метровую "яхту Путина"
02:53
Черногория обещает присоединиться ко всем санкциям ЕС против России
02:32
США объявили вознаграждение в $15 млн за информацию о российских хакерах-вымогателях
Все новости...