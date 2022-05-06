Россияне нанесли двойной ракетный удар по окрестностям Одессы

Российские оккупанты вечером 6 мая произвели ракетные обстрелы Одесского района.

Источник: глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко

Прямая речь Марченко: "Под вечер противник нанес ракетный удар по Одесскому району двумя ракетами.

К счастью, пострадавших нет".

Детали: Глава военной администрации области призвал не распространять непроверенную информацию и следить за официальными страницами государственных органов власти.

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