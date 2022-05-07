Кличко анонсировал новые системы ПВО в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко намекнул, что вскоре в столице разместят более современные системы противовоздушной обороны для защиты горожан от воздушных атак российских оккупантов.

Источник: Кличко в интервью для "Радио НВ"

Прямая речь Кличко: "К сожалению, пока беспокоят нас всех постоянные сообщения об угрозах с воздуха — ракетных обстрелов.

Прошу всех соблюдать требования, спускаться в бомбоубежища и не пренебрегать этими правилами, потому что в любую минуту любое здание нашего города, к сожалению, пока может быть обстреляно.

Надеемся, что в ближайшие дни будет дополнительная противовоздушная оборона западного, натовского стандарта, которая будет еще больше защищать наше воздушное пространство".

Детали: Мэр столицы убежден, что малый и средний бизнес возобновят свою работу полностью в течение месяца, если будет относительно спокойно с обстрелами и ситуацией в сфере безопасности в Киевской области.

По его словам, военные контролируют ситуацию на границах и области.

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Кличко подчеркнул, что мотивация и планы военного руководства Киева не позволят российским оккупантам провести повторное наступление успешно.

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