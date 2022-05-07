Кличко анонсировал новые системы ПВО в Киеве
Мэр Киева Виталий Кличко намекнул, что вскоре в столице разместят более современные системы противовоздушной обороны для защиты горожан от воздушных атак российских оккупантов.
Источник: Кличко в интервью для "Радио НВ"
Прямая речь Кличко: "К сожалению, пока беспокоят нас всех постоянные сообщения об угрозах с воздуха — ракетных обстрелов.
Прошу всех соблюдать требования, спускаться в бомбоубежища и не пренебрегать этими правилами, потому что в любую минуту любое здание нашего города, к сожалению, пока может быть обстреляно.
Надеемся, что в ближайшие дни будет дополнительная противовоздушная оборона западного, натовского стандарта, которая будет еще больше защищать наше воздушное пространство".
Детали: Мэр столицы убежден, что малый и средний бизнес возобновят свою работу полностью в течение месяца, если будет относительно спокойно с обстрелами и ситуацией в сфере безопасности в Киевской области.
По его словам, военные контролируют ситуацию на границах и области.
Кличко подчеркнул, что мотивация и планы военного руководства Киева не позволят российским оккупантам провести повторное наступление успешно.
Предыстория:
- Кличко в этом же интервью сказал, что после 9 мая выехавшим из Киева жителям можно "понемногу возвращаться".
- Комендантский час 8 и 9 мая в Киеве решили сохранить таким, как и в предыдущие часы: с 22 до 5 часов утра.
- С 16 мая в киевском общественном транспорте планируют возобновить плату за проезд, отмененную в первый день широкомасштабного вторжения российских войск.
- В окрестностях Киева, особенно в северо-западных районах, сохраняется опасность минирований и неразорванных снарядов.
- До конца мая правительство США рассматривает возможность возвращения дипломатического персонала посольства в помещение в Киеве. Перед этим своих дипломатов в столицу вернули Великобритания, Франция, Швеция, Чехия, Нидерланды, Турция и около десятка стран.