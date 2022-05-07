Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Кличко анонсировал новые системы ПВО в Киеве

Денис КарловскийСуббота, 7 мая 2022, 16:13
Кличко анонсировал новые системы ПВО в Киеве
виталий кличко. фото иллюстративное с facebook-страницы мэра

Мэр Киева Виталий Кличко намекнул, что вскоре в столице разместят более современные системы противовоздушной обороны для защиты горожан от воздушных атак российских оккупантов.

Источник: Кличко в интервью для "Радио НВ"

Прямая речь Кличко: "К сожалению, пока беспокоят нас всех постоянные сообщения об угрозах с воздуха — ракетных обстрелов.

Реклама:

Прошу всех соблюдать требования, спускаться в бомбоубежища и не пренебрегать этими правилами, потому что в любую минуту любое здание нашего города, к сожалению, пока может быть обстреляно.

Надеемся, что в ближайшие дни будет дополнительная противовоздушная оборона западного, натовского стандарта, которая будет еще больше защищать наше воздушное пространство".

Детали: Мэр столицы убежден, что малый и средний бизнес возобновят свою работу полностью в течение месяца, если будет относительно спокойно с обстрелами и ситуацией в сфере безопасности в Киевской области.

ВИДЕО ДНЯ

По его словам, военные контролируют ситуацию на границах и области.

Кличко подчеркнул, что мотивация и планы военного руководства Киева не позволят российским оккупантам провести повторное наступление успешно.

Предыстория:

  • Кличко в этом же интервью сказал, что после 9 мая выехавшим из Киева жителям можно "понемногу возвращаться".
  • Комендантский час 8 и 9 мая в Киеве решили сохранить таким, как и в предыдущие часы: с 22 до 5 часов утра.
  • С 16 мая в киевском общественном транспорте планируют возобновить плату за проезд, отмененную в первый день широкомасштабного вторжения российских войск.
  • В окрестностях Киева, особенно в северо-западных районах, сохраняется опасность минирований и неразорванных снарядов.
  • До конца мая правительство США рассматривает возможность возвращения дипломатического персонала посольства в помещение в Киеве. Перед этим своих дипломатов в столицу вернули Великобритания, Франция, Швеция, Чехия, Нидерланды, Турция и около десятка стран.

Темы: Виталий КличкоКиевВоенное положениеобстрел
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
Виталий Кличко
Доступ к укрытиям в образовательных учреждениях Киева будет круглосуточным - Кличко
В Киеве кафе и рестораны будут работать дольше
В двух районах Киева зафиксированы падения обломков, возникли пожары
Последние новости
22:57
Politico пишет о пересмотре США стратегии поддержки Украины в войне против РФ
22:35
США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн
22:26
Россияне вечером запустили ударные БпЛА с юга
22:06
Лубинец считает, что некоторые нормы закона о мобилизации противоречат Конституции
22:01
Экономические новости 27 декабря: риск задержки соцвыплат, "упрощенку" реформируют
21:56
В Бразилии говорят, что вряд ли арестуют Путина, несмотря на членство в МУС
21:54
Последний обмен был 7 августа, Россия не хочет возвращать пленных − Лубинец
21:39
Украина может производить больше оружия, чем способно заказать Минобороны - нардеп в подкасте от УП
21:19
В КГГА объяснили, почему не отменяют решение об остановке общественного транспорта во время воздушных тревог
21:13
Франция высылает двух дипломатов Азербайджана в ответ на аналогичный шаг
Все новости...
Реклама: