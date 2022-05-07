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Нет наглядных доказательств подготовки ядерного удара по Украине – директор ЦРУ

Денис КарловскийСуббота, 7 мая 2022, 20:28
Нет наглядных доказательств подготовки ядерного удара по Украине – директор ЦРУ

Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс заверил, что нет наглядных доказательств подготовки Россией ядерного удара по территории Украины.

Источник: Reuters ссылаясь на выступление Бернза в Вашингтоне

Прямая речь Бернза: "Он находится в таком мировоззрении, что он не может допустить варианта своего поражения.

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Я полагаю, что его убедили в том, что удвоение усилий (по наступлению войск и обстрелов по Украине – ред.) все же может дать результат".

Детали: В то же время он подчеркнул, что у американской разведки нет наглядных доказательств того, что российские войска готовятся к применению ядерного оружия в Украине. По его словам, эти действия можно отследить разведывательными средствами, в частности через спутниковые снимки.

Бернз добавил, что руководство Китая внимательно следит за ходом событий в Украине. Они были удивлены мощным сопротивлением украинских сил и сплоченностью Запада по экономическим санкциям против России, поэтому сейчас анализируют просчеты своих прогнозов.

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Директор ЦРУ убежден, что неудачи российских войск в Украине не повлияют на решение Китая по поводу предстоящего вторжения КНР на Тайвань, но заставит коммунистическое руководство еще раз взвесить свои силы и просчитать все свои действия.

Предыстория:

  • В середине апреля Бернс предостерег, что не стоит относиться к ядерным угрозам России легкомысленно.
  • Источники Financial Times во властных кабинетах США и стран Евросоюза узнали, что Запад уже сомневается в готовности России к серьезной эскалации и применению ядерного оружия. В то же время, чиновники за закрытыми дверями дают недвусмысленные сигналы российскому руководству, что ядерный удар будет иметь сокрушительные последствия для России из-за реакции Запада.
  • Журналисты Reuters узнали, что на параде ко Дню Победы в Москве планируют совершить торжественный пролет так называемого "самолета судного дня" – Ил-80, на котором в случае ядерной войны будет находиться управление войсками и сам президент.
  • Перед этим Путин пригрозил Западу, что их ждут "молниеносные удары" неизвестным оружием, если они вмешаются в войну в Украине.

Темы: разведкаядерное оружиеРосcияКитай
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