Нет наглядных доказательств подготовки ядерного удара по Украине – директор ЦРУ

Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс заверил, что нет наглядных доказательств подготовки Россией ядерного удара по территории Украины.

Источник: Reuters ссылаясь на выступление Бернза в Вашингтоне

Прямая речь Бернза: "Он находится в таком мировоззрении, что он не может допустить варианта своего поражения.

Я полагаю, что его убедили в том, что удвоение усилий (по наступлению войск и обстрелов по Украине – ред.) все же может дать результат".

Детали: В то же время он подчеркнул, что у американской разведки нет наглядных доказательств того, что российские войска готовятся к применению ядерного оружия в Украине. По его словам, эти действия можно отследить разведывательными средствами, в частности через спутниковые снимки.

Бернз добавил, что руководство Китая внимательно следит за ходом событий в Украине. Они были удивлены мощным сопротивлением украинских сил и сплоченностью Запада по экономическим санкциям против России, поэтому сейчас анализируют просчеты своих прогнозов.

Директор ЦРУ убежден, что неудачи российских войск в Украине не повлияют на решение Китая по поводу предстоящего вторжения КНР на Тайвань, но заставит коммунистическое руководство еще раз взвесить свои силы и просчитать все свои действия.

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