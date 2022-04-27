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Путин угрожает "молниеносными ударами" тем, кто захочет вмешаться в войну

Денис КарловскийСреда, 27 апреля 2022, 16:50
Путин угрожает молниеносными ударами тем, кто захочет вмешаться в войну

Российский президент Владимир Путин пугает, что в ответ на "угрозы" от стран Запада российская армия готова нанести молниеносные удары.

Источник: Путин, выступая перед российскими парламентариями в Санкт-Петербурге

Прямая речь Путина: "Если кто-то решится вмешаться в текущие события со стороны и будут создавать для России неприемлемые угрозы стратегического характера, то должны знать, что наш ответ, ответные удары будут молниеносными, быстрыми.

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У нас есть для этого все инструменты – такие, которыми никто не может сейчас похвастаться. А мы хвастаться не будем – мы будем их использовать, если потребуется!

И все должны об этом знать! Все решения в этом отношении уже приняты".

Детали: Российские законодатели начали аплодировать ему эти тезисы.

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Российский президент пригрозил, что все цели и задачи в войне будут "достигнуты". Он не прояснил, что именно имеет в виду.

Путин также убежден, что Россия выдержит экономическое давление от введенных против нее санкций и военных расходов на ведение боевых действий против украинской армии.

Он добавил, что Запад "ошибается" во мнении, что Россия как страна "ненужна" и представляет угрозу всему миру. Путин добавил, что это как раз "Запад представляет угрозу всему миру" и озвучил безосновательные тезисы, что в 1990-х и 2000-х западные правительства хотели развалить Россию, поощряя и способствуя движению за выход Чечни из состава России.

Прямая речь Путина: "Они (страны Запада – ред.) делали это не для того, чтобы сделать нас лучше – уж точно нет! Они это делали для того, чтобы перенести проблемы из прошлого в нашу сегодняшнюю жизнь, чтобы стимулировать сепаратистские настроения в нашей стране. Они, в конце концов, делали это, чтобы расчленить Россию и разрушить ее – вот для чего они это делали!

Наконец-то, загнать нас в медвежий угол! Но они так и не достигли своей цели, но и не смирились с тем, что не сумели это сделать. Поэтому позже начали подготовку экономической войны против России. Шаг за шагом, используя разные поводы и предлоги. Да что там – порой без всяких предлогов!

Они готовились к применению нового геополитического оружия – оно таковым не является, но, по сути, является. Опираясь на русофобию и неонацистов. Из года в год превращали Украину в "анти-Россию".

Детали: Он добавил, что Россия якобы снисходительно, "по-товарищески", "по-братски" отнеслись к провозглашению Украиной независимости, но она ей не "отблагодарила за дружбу".

Президент РФ также в очередной раз озвучил безосновательные утверждения о разработке в Украине секретного оружия массового поражения в "американских биолабораториях" и ядерного оружия.

Несмотря на такую критику Запада со стороны Путина, он призвал российских парламентариев поддерживать прямые контакты с депутатами и политиками в Европе, потому что, по его убеждению, там много сторонников России.

Предыстория:

  • 25 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал, что риск применения ядерного оружия сейчас "очень высок" и предостерегает мир, что Третья мировая война сейчас возможна, поскольку, по его словам, Россия якобы ведет "прокси-войну" с НАТО на территории Украины . Ранее Лавров исключил применение ядерного оружия на территории Украины.
  • Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба посоветовал не бояться пустых угроз России по поводу ядерного оружия и подчеркнул, что такие заявления являются красноречивым свидетельством того, что российская верхушка чувствует приближение поражения в войне против Украины.
  • Глава Пентагона США Ллойд Остин считает, что "ядерный конфликт" в ходе российско-украинской войны маловероятен. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не ожидает, что россияне применят ядерное оружие в Украине.
  • 14 апреля директор ЦРУ Уильям Бёрнс предостерег, что не следует относиться легкомысленно к ядерным угрозам России.
  • В ходе встречи Путина с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем в Москве, российский президент рассказал, что в Мариуполе боевые действия не ведут, а об Украине в целом сказал, что "ситуация сложная, но простая". Британские журналисты из своих источников в Кремле узнали, что Путин оставил попытки достичь договоренностей с Украиной и перешел к стратегии тотального "захвата земель". В то же время, российское руководство? дескать, его дезинформирует, а сам Путин стал заложником собственной пропаганды.

Темы: Путинядерное оружиевойнаЗапад
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