Запад уже сомневается в готовности России применить ядерное оружие в Украине – FT

Российские ракетные установки,способные нести ядерные боезаряды, на параде в Москве 2020 год. фото иллюстративный: getty images

Чиновники стран Запада уже выражают сомнение в готовности россиян применить тактическое ядерное оружие в Украине.

Источник: Financial Times с комментарием ряда чиновников США и стран ЕС

Детали: Высокопоставленные должностные лица и аналитики в западных правительствах считают, что Россия пришла к выводу, что применение любого вида ядерного оружия станет слишком большой ценой для них из-за реакции Запада на такой ход событий. Россия пока что стремится и дальше повышать напряжение, чтобы отвадить США и страны Запада от попыток увеличить помощь Украине.

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Одна из чиновниц ЕС сказала на условиях анонимности, что сейчас все российские силы сосредоточены на Донбассе и они не готовы к еще большей эскалации, а тем более конфликту с НАТО в случае применения ядерного оружия.

Леонор Томеро, возглавлявшая департамент ядерной политики в Пентагоне в 2021 году, предполагает, что США могут осуществить военное вмешательство в случае, если Россия решит применить тактический ядерный боезаряд против гражданского населения в Украине.

Во всяком случае, по ее словам, применение ядерного оружия Россией заставит весь мир отреагировать "должным образом".

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Прямая речь Томеро: "Мы не хотим, чтобы они снова переоценили свои силы или опирались на ложные ожидания. Нам следует отметить, что для них (россиян – ред.) последствия (от использования ядерного оружия – ред.) будут сокрушительными".

Детали: Признаком того, что западные члены правительства начали сомневаться в готовности России к ядерному конфликту стали поставки тяжелого вооружения в Украину.

В то же время, западные чиновники опасаются, что Россия может пойти на эскалацию другим путем – в частности, через применение химического или биологического оружия.

Скотт Саган, который когда-то был чиновником Пентагона, а сейчас преподает политологию в Стэнфордском университете, сказал, что стратегия сдерживания ядерной войны заключается в том, чтобы скрыть от противника суть и цель ответного удара. Саган уверяет, что немало сигналов происходит "за закрытой дверью".

Он добавил, что ныне никто не руководствуется старой тактикой времен Холодной войны "око за око", когда наносят ответные удары ядерными бомбами.

В то же время, ряд экспертов предостерегают, что не стоит совсем преуменьшать угрозу возможного применения Россией ядерного оружия в Украине. Ведь многие годы российские власти инвестировали немалые суммы денег в разработку тактических ядерных боезарядов низкого радиуса действия.

Между тем на российском телевидении пропагандисты продолжают пугать готовностью Кремля к ядерной войне, так как "поражение российской армии будет недопустимым" для российского президента Владимира Путина.

Пропагандисты телеканала "Россия 1" показали 29 апреля в прямом эфире карту Европы с количеством секунд, за которые долетают ядерные боезаряды из Калининградской области в различные столицы в Европе.

В воскресенье, 1 мая, пропагандист Дмитрий Киселев показал анимированное видео, как российская ракета "Сармат" полностью уничтожает Британские острова. Он добавил "Один удар, Борис и Британия под водой", обращаясь к премьер-министру Борису Джонсону, который поддерживает увеличение вооруженной помощи Украине.

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