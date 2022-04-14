Не стоит относиться к ядерным угрозам России несерьезно – директор ЦРУ

Директор Центрального разведывательного управления США Билл Бернс предостерег от несерьезного отношения к угрозам России применить тактическое ядерное оружие.

Источник: американское медиа CNN со ссылкой на выступление Бернза в Институте технологий Джорджии

Прямая речь Бернза: "Учитывая возможное отчаяние президента Путина и российского руководства, учитывая их недавние военные поражения, никто из нас не может относиться легкомысленно к тому, что они могут применить тактическое ядерное оружие или ядерное оружие небольшого радиуса действия.

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Хотя мы видели некоторые изменения в риторике Кремля, включая введение высокого уровня ядерной угрозы, на практике пока мы не наблюдали существенного изменения в размещениях или перемещениях соответствующего типа вооружения, которые бы подтвердили наши опасения, однако мы очень внимательно следим за этим".

Детали: Бернз добавил, что Путин теряет сторонников в своем кругу окружении, а потому он становится все более склонным к подозрению и усиливает свой контроль за властью.

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