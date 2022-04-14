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Не стоит относиться к ядерным угрозам России несерьезно – директор ЦРУ

Денис КарловскийЧетверг, 14 апреля 2022, 21:23
директор цру билл бернз. фото: getty images

Директор Центрального разведывательного управления США Билл Бернс предостерег от несерьезного отношения к угрозам России применить тактическое ядерное оружие.

Источник: американское медиа CNN со ссылкой на выступление Бернза в Институте технологий Джорджии

Прямая речь Бернза: "Учитывая возможное отчаяние президента Путина и российского руководства, учитывая их недавние военные поражения, никто из нас не может относиться легкомысленно к тому, что они могут применить тактическое ядерное оружие или ядерное оружие небольшого радиуса действия.

Хотя мы видели некоторые изменения в риторике Кремля, включая введение высокого уровня ядерной угрозы, на практике пока мы не наблюдали существенного изменения в размещениях или перемещениях соответствующего типа вооружения, которые бы подтвердили наши опасения, однако мы очень внимательно следим за этим".

Детали: Бернз добавил, что Путин теряет сторонников в своем кругу окружении, а потому он становится все более склонным к подозрению и усиливает свой контроль за властью.

Предыстория:

  • 14 апреля заместитель председателя совета безопасности РФ Дмитрий Медведев пригрозил разместить ядерное оружие возле стран Балтии и Финляндии из-за того, что Швеция и Финляндия хотят присоединиться к НАТО.
  • Российский президент Владимир Путин 27 февраля приказал военным привести "силы стратегического сдерживания" с ядерными боеголовками в режим повышенной готовности из-за "недружественных" высказываний и санкций Запада.
  • 2 марта российский министр иностранных дел Сергей Лавров сказал, что Третья мировая война станет ядерной и последней войной. 24 марта посол РФ в ООН пригрозил прибегнуть к ядерной войне, если НАТО будет провоцировать Россию.
  • Американская разведка опасается, что Россия может прибегнуть к ядерному оружию, если будет чувствовать приближение своего поражения в наземной войне и в результате экономического давления Запада. По данным СМИ, власти США разрабатывают сценарии реагирования в случае применения ядерного оружия.
  • Президент Владимир Зеленский считает, что Россия блефует, угрожая миром ядерным оружием. Однако он считает, что Кремль применит ядерное оружие тогда, когда будет ощущать свою безнаказанность и видеть слабость Запада, а не наоборот.

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Темы: ядерное оружиеРосcияСШАразведка
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