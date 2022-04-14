Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Не стоит относиться к ядерным угрозам России несерьезно – директор ЦРУ

Денис КарловскийЧетверг, 14 апреля 2022, 21:23
Не стоит относиться к ядерным угрозам России несерьезно – директор ЦРУ
директор цру билл бернз. фото: getty images

Директор Центрального разведывательного управления США Билл Бернс предостерег от несерьезного отношения к угрозам России применить тактическое ядерное оружие.

Источник: американское медиа CNN со ссылкой на выступление Бернза в Институте технологий Джорджии

Прямая речь Бернза: "Учитывая возможное отчаяние президента Путина и российского руководства, учитывая их недавние военные поражения, никто из нас не может относиться легкомысленно к тому, что они могут применить тактическое ядерное оружие или ядерное оружие небольшого радиуса действия.

Реклама:

Хотя мы видели некоторые изменения в риторике Кремля, включая введение высокого уровня ядерной угрозы, на практике пока мы не наблюдали существенного изменения в размещениях или перемещениях соответствующего типа вооружения, которые бы подтвердили наши опасения, однако мы очень внимательно следим за этим".

Детали: Бернз добавил, что Путин теряет сторонников в своем кругу окружении, а потому он становится все более склонным к подозрению и усиливает свой контроль за властью.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • 14 апреля заместитель председателя совета безопасности РФ Дмитрий Медведев пригрозил разместить ядерное оружие возле стран Балтии и Финляндии из-за того, что Швеция и Финляндия хотят присоединиться к НАТО.
  • Российский президент Владимир Путин 27 февраля приказал военным привести "силы стратегического сдерживания" с ядерными боеголовками в режим повышенной готовности из-за "недружественных" высказываний и санкций Запада.
  • 2 марта российский министр иностранных дел Сергей Лавров сказал, что Третья мировая война станет ядерной и последней войной. 24 марта посол РФ в ООН пригрозил прибегнуть к ядерной войне, если НАТО будет провоцировать Россию.
  • Американская разведка опасается, что Россия может прибегнуть к ядерному оружию, если будет чувствовать приближение своего поражения в наземной войне и в результате экономического давления Запада. По данным СМИ, власти США разрабатывают сценарии реагирования в случае применения ядерного оружия.
  • Президент Владимир Зеленский считает, что Россия блефует, угрожая миром ядерным оружием. Однако он считает, что Кремль применит ядерное оружие тогда, когда будет ощущать свою безнаказанность и видеть слабость Запада, а не наоборот.

Темы: ядерное оружиеРосcияСШАразведка
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию

Пушилин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы

Трое бывших депутатов выехали из Украины под видом волонтеров – NGL.media

Аренда элитной квартиры за 1 тысячу грн: суд признал экс-главу ВС Князева виновным

Обновлено После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ

В Киеве на участке метро "Почайна" – "Тараса Шевченко" проседают тоннели, их будут перекрывать

Все новости...
ядерное оружие
Боррель: Россия – бензоколонка с атомной бомбой
Виктимблейминг военного времени
Угроза взрыва на ЗАЭС выше, чем ядерного удара со стороны России – Дуда 
Последние новости
14:22
Со следующего года могут заработать театры Харькова, но их бюджет сократят вдвое – ОВА
14:21
Погода как в марте: в Киеве зафиксировали температурный рекорд
14:14
В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию
14:10
В Сухопутных войсках сообщили, как можно выбрать конкретную бригаду и профессию для службы
13:59
"Мой позывной – Вера". История капеллана и волонтерки Людмилы Марфин
13:53
Пушилин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы
13:48
На антиукраинском "референдуме" в Венгрии возможны множественные голосования и голосования иностранцев
13:42
фото15 лет тюрьмы получил киевлянин, который продавал ФСБ данные о ВСУ
13:34
На Русановских Садах в Киеве сделают прокол в насыпи железной дороги, чтобы Подольский мост выходил на Троешину
13:26
Германия установила личности россиян, которых подозревают в обстрелах Гостомеля
Все новости...
Реклама: