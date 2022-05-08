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ВСУ делают сверхусилия, чтобы деблокада Мариуполя стала возможной – Подоляк

Катерина ТищенкоВоскресенье, 8 мая 2022, 19:30
Михаил Подоляк, фото ОП

Вооруженные Силы предпринимают сверхусилия, чтобы возможность военной деблокады Мариуполя появилась в видимой перспективе, однако пока что ее нет.

Источник: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии медиа

Дословно: "Что касается вопроса военной деблокады Мариуполя, это исключительная компетенция Вооруженных сил Украины. Если бы была хоть одна возможность провести деблокаду военным путем — она была бы использована руководством ВСУ.

Вооруженные Силы сегодня предпринимают сверхусилия, чтобы эта возможность появилась в видимой перспективе. Но вопрос военных мер и планов точно не является предметом общественного обсуждения".

Детали: Подоляк подчеркнул, что власть делает все возможное для спасения украинских военных с "Азовстали" и посоветовал украинцам обращаться по этому вопросу не к власти, а к мировым лидерам и обществам западных стран.

Дословно: "Защитники "Азовстали" – ребята из "Азова", полиции, пограничной службы, военные стали живым символом Украины. Мы делаем все, чтобы спасти их.

На мой взгляд, энергия общества сегодня должна быть направлена ​​не на обращение к военно-политическому руководству внутри страны, потому что мы максимально сосредоточены на поиске решений, а на обществах западных стран, мировых лидерах и международных организациях. Чтобы они также давили на российскую сторону. Особенно те, кто годами имел с ними прекрасные бизнес- и лоббистские отношения. Становитесь рядом с нами. Становитесь посредниками. Доказывайте россиянам, что репутация, гуманизм имеют значение".

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Что предшествовало: Заместитель командира полка "Азов" капитан Святослав Паламар, известный как "Калина", в воскресенье заявил, что обстрелы завода "Азовсталь" продолжаются, а эвакуация не завершена –поэтому властям необходимо продолжить усилия и вывезти бойцов.

Офицер управления разведки боец полка "Азов" Илья Самойленко объяснил, что у защитников заблокированного Мариуполя есть четыре варианта действий, но единственным приемлемым является - сражаться. Также он заявил, что плен будет означать для украинских бойцов смерть.

Мариуполь с 1 марта находится в блокаде российских войск. Защитники Мариуполя находятся в подземельях "Азовстали". За последнюю неделю оттуда удалось эвакуировать женщин, детей и пожилых людей. Следующим шагом власти надеялись эвакуировать с завода медиков и раненых.

Темы: МариупольВооруженные силыОфис президентаАзов
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