Донецкая область: от рук оккупантов погибли 4 гражданских, 8 ранены

В течение 8 мая россияне убили 4 мирных жителей Донбасса, а еще 8 ранили.

Источник: глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко

Прямая речь Кириленко: "За 8 мая россияне убили 4 мирных жителей Донбасса: 2 в Очеретино, 1 в Нью-Йорке и 1 в Угледаре".

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Детали: Три человека ранены в Лимане, двое в Нью-Йорке, в Угледаре, Северске и Парасковеевке по одному раненому.

Кроме того, в Бахмуте оказали медицинскую помощь 6 гражданским, получившим ранения в Луганской области.

Места гибели и ранения гражданских в течение 8 мая (красным – гибель, синим – ранение) Инфографика: Донецкая ОВА