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Путин сказал Лукашенко о "позитивных сдвигах" на переговорах с Украиной

Елена РощинаПятница, 11 марта 2022, 13:00
Путин сказал Лукашенко о позитивных сдвигах на переговорах с Украиной
Лукашенко и Путин в Москве, скриншот

Президент России Владимир Путин заявил своему беларусскому сообщнику Александру Лукашенко, что ему доложили о некоторых "позитивных сдвигах" на переговорах украинской и российской сторон. 

Источник: Путин на встрече с Лукашенко в Москве, часть которой опубликована в сети

Прямая речь Путина :"Я проинформирую Вас о ситуации на украинском направлении – прежде всего, о том, как идут сейчас переговоры, которые проводятся сейчас практически на ежедневной основе. Там есть определенные позитивные сдвиги, как мне доложили переговорщики с нашей стороны". 

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Детали: Лукашенко, в свою очередь, сказал, что им не за что оправдываться: "Не мы развязали эту войну, у нас совесть чиста".

По его утверждению, войну собирались начать Вооруженные силы Украины, а Россия и Беларусь нанесли "превентивный удар".

Лукашенко также сказал, что РФ и Беларусь уже привыкли к санкциям – еще со времене СССР.. Он назвал это "свинством Запада" и "временем возможностей" для подсанкционных стран.

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Напомним: Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля по нескольким направлениям, в том числе, с территории Беларуси.

После этого на территории Беларуси состоялось три раунда переговоров украинской и российской делегаций, а также переговоры министров иностранных дел РФ и Украины в Турции. Однако особых результатов для восстановления мира стороны не добились.

Россия выдвигает Украине невозможные требования, среди которых отказ от вступления в НАТО, признание Крыма российским, а территорий ОРДЛО – независимыми, а также так называемая "денацификация" и даже отказ от мнимых ядерных разработок.

Российская пропаганда распространяет фейки о якобы ядерной программе Украины, разработке "биологического оружия" – болезней и вирусов, а также якобы о применении химического оружия.

Запад опровергает такое и опасается, что именно Россия, которая уже применяет против Украины запрещенное оружие, может прибегнуть к химической атаке.

Темы: ПутинЛукашенковойна
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