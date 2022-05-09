В Ровно сократили комендантский час
Понедельник, 9 мая 2022, 19:23
С 10 мая в Ровно комендантский час будет действовать уже с 23:00.
Источник: глава Ровенской ОГА (ОВА) Виталий Коваль в Telegram
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Прямая речь: "Друзья, напоминаю, что с завтрашнего дня на Ровенщине действуют новые рамки комендантского часа.
Совет обороны области решил продлить временные ограничения с 23:00 до 05:00.
Это сделано для удобства жителей, учитывая более-менее спокойную ситуацию в регионе. Понимаю, что бывают разные обстоятельства. Но, пожалуйста, планируйте решение всех личных дел до указанного времени".
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Детали: Таким образом, со вторника ограничения будут действовать ночью в течение меньшего времени, чем раньше.