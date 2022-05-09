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У Рівному скоротили комендантську годину

Світлана КізіловаПонеділок, 9 травня 2022, 19:23

З 10 травня у місті Рівне комендантська година діятиме вже з 23:00.

Джерело: очільник Рівненської ОДА (ОВА) Віталій Коваль у Telegram

Пряма мова: "Друзі, нагадую, що відзавтра на Рівненщині діють нові рамки комендантської години.

Рада оборони області вирішила продовжити часові межі з 23:00 до 05:00.

Це зроблено для зручності жителів, враховуючи більш-менш спокійну ситуацію в регіоні. Розумію, що бувають різні обставини. Але будь ласка, плануйте вирішення всіх особистих справ до вказаного часу".

Деталі: Таким чином, з вівторка обмеження діятимуть вночі протягом меншого часу, ніж це було раніше.

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Теми: Рівневійна
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