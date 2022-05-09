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На востоке ВСУ отразили 15 атак и уничтожили 44 единицы техники

Катерина ТищенкоПонедельник, 9 мая 2022, 21:44
На востоке ВСУ отразили 15 атак и уничтожили 44 единицы техники
иллюстративное фото Генштаба ВСУ

На Донецком и Луганском направлениях бойцы Объединенных сил успешно отбили 15 атак врага и уничтожили 44 единиц техники оккупантов.

Источник: группировка Объединенных сил, оперативно-тактическая группировка "Восток"

Дословно: "Украинские защитники уничтожили один зенитный ракетный комплекс, 9 танков, 3 артиллерийские системы, 25 единиц боевой бронированной техники, 3 единицы специальной инженерной техники и 3 автомобиля врага.

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Детали: В зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" 9 мая было отбито 8 атак.

В результате боев было уничтожено: личного состава – до 250, танки – 13, БТР – 1, БМП – 10, САУ – 1, минометы – 2, АТТ – 6, БПЛА – 1.

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Темы: ДонбассОбъединенные силы на ДонбассевойнаВооруженные силы
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