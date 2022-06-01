На Донбассе ВСУ отразили 13 атак врага и уничтожили два десятка единиц российской техники
За сутки 1 июня украинские защитники на Донбассе отбили 13 атак вражеских войск и уничтожили 20 единиц вражеской техники.
Источник: пресс-центр группировки Объединенных сил, facebook-страница оперативно-тактической группировки "Восток"
Дословно штаб Объединенных сил: "Вдоль всей линии обороны враг применяет боевую авиацию, реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию крупных калибров, танки, минометы различных систем, наносит ракетно-бомбовые удары по гражданским объектам инфраструктуры, мирным жилым кварталам.
Украинские защитники и защитницы из состава группировки Объединенных сил отразили сегодня 13 атак врага. На 2 локациях еще продолжаются бои".
Детали: Украинские военнослужащие Объединённых сил уничтожили 2 российских танка, 6 артиллерийских систем, 8 боевых бронированных машин и 4 вражеских автомобиля.
Кроме того, силы противовоздушной обороны сбили в небе над Донбассом 7 российских беспилотников типа "Орлан-10".
ОТУ "Восход" уничтожили артиллерийским ударом склад боеприпасов российских врагов. Они отчитываются, что уничтожили:
- личного состава – 38;
- БТР – 1;
- ББМ – 1;
- артиллерийских систем – 1;
- минометов – 2;
- АТТ – 2;
- БПЛА – 1;
- экипаж БпОК – 1