На Донбассе ВСУ отразили 13 атак врага и уничтожили два десятка единиц российской техники

За сутки 1 июня украинские защитники на Донбассе отбили 13 атак вражеских войск и уничтожили 20 единиц вражеской техники.

Источник: пресс-центр группировки Объединенных сил, facebook-страница оперативно-тактической группировки "Восток"

Дословно штаб Объединенных сил: "Вдоль всей линии обороны враг применяет боевую авиацию, реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию крупных калибров, танки, минометы различных систем, наносит ракетно-бомбовые удары по гражданским объектам инфраструктуры, мирным жилым кварталам.

Украинские защитники и защитницы из состава группировки Объединенных сил отразили сегодня 13 атак врага. На 2 локациях еще продолжаются бои".

Детали: Украинские военнослужащие Объединённых сил уничтожили 2 российских танка, 6 артиллерийских систем, 8 боевых бронированных машин и 4 вражеских автомобиля.

Кроме того, силы противовоздушной обороны сбили в небе над Донбассом 7 российских беспилотников типа "Орлан-10".

ОТУ "Восход" уничтожили артиллерийским ударом склад боеприпасов российских врагов. Они отчитываются, что уничтожили:

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