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На Донбассе ВСУ отразили 13 атак врага и уничтожили два десятка единиц российской техники

Денис КарловскийСреда, 1 июня 2022, 22:27
фото иллюстративное: getty images

За сутки 1 июня украинские защитники на Донбассе отбили 13 атак вражеских войск и уничтожили 20 единиц вражеской техники.

Источник: пресс-центр группировки Объединенных сил, facebook-страница оперативно-тактической группировки "Восток"

Дословно штаб Объединенных сил: "Вдоль всей линии обороны враг применяет боевую авиацию, реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию крупных калибров, танки, минометы различных систем, наносит ракетно-бомбовые удары по гражданским объектам инфраструктуры, мирным жилым кварталам.

Украинские защитники и защитницы из состава группировки Объединенных сил отразили сегодня 13 атак врага. На 2 локациях еще продолжаются бои".

Детали: Украинские военнослужащие Объединённых сил уничтожили 2 российских танка, 6 артиллерийских систем, 8 боевых бронированных машин и 4 вражеских автомобиля.

Кроме того, силы противовоздушной обороны сбили в небе над Донбассом 7 российских беспилотников типа "Орлан-10".

ОТУ "Восход" уничтожили артиллерийским ударом склад боеприпасов российских врагов. Они отчитываются, что уничтожили:

ВИДЕО ДНЯ
  • личного состава – 38;
  • БТР – 1;
  • ББМ – 1;
  • артиллерийских систем – 1;
  • минометов – 2;
  • АТТ – 2;
  • БПЛА – 1;
  • экипаж БпОК – 1

Темы: ДонбассВооруженные силыОбъединенные силы на Донбассебоевые действия
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