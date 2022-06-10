Китай не будет думать, начинать ли войну в случае объявления независимости Тайваня – министр

Министр обороны Китая Вэй Фэнхэ в ходе переговоров со своим американским визави Ллойдом Остином в Сингапуре сказал, что его страна не будет колебаться по поводу военных действий в случае объявления Тайванем независимости.

Источник: международный телеканал Al Arabiya и американский CNN со ссылкой на комментарий спикера министерства национальной обороны Китая У Цяня, процитировавшего разговор министров

Детали: Вэй Фэнхэ впервые провел личную встречу с Ллойдом Остином с момента его назначения на должность. Министры перед этим проводили только телефонный разговор в апреле продолжительностью 45 минут.

Американский министр заверил, что США поддерживают политику "единого Китая", но подчеркнул, что действия китайской армии в регионе непрофессиональные и безответственные.

В то же время Фэнхэ отметил, что Соединенные Штаты провоцируют нестабильность своими поставками вооружения на Тайвань. Представитель китайского министерства У Цянь утверждает, что Вэй Фэнхэ якобы предупредил Остина о готовности к военным действиям.

Дословно: "Если кто-то решится отделить Тайвань от Китая, то китайская армия не колеблясь начнет войну, какими бы ни были возможные потери".

Детали: Ллойд Остин призвал китайских военных не провоцировать нестабильность в регионе и не менять статус-кво.

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Кроме того, министр обороны США настоял, что Китай не может и не должен оказывать никакюу материальную поддержку России на фоне преступной войны против Украины. У Цянь заверил, что Китай не оказывал поддержки России.

Однако в целом стороны оценили встречу как положительную. Она длилась один час – вдвое больше, чем запланированные 30 минут. Ву Цянь подчеркнул, что Китай считает, что "лучше разговаривать, чем совсем не разговаривать".

Министры договорились разработать экстренные каналы коммуникации для разрешения кризисных ситуаций, чтобы предотвратить военное столкновение и эскалацию.

Справка: Правительство Китайской Народной Республики считает территорию острова Тайвань частью своей суверенной территории. В то же время власти Тайваня считают себя единственным легитимным китайским правительством, считая материковую территорию Китая "оккупированной коммунистами". Лишь 13 из 193 членов ООН, включая Святой Престол, признают Тайвань как единое легитимное китайское правительство. Остальные страны фактически взаимодействуют с властями Тайваня на межправительственном уровне, признавая его самоуправляемость и отдельность от КНР, но не устанавливают официальные дипломатические отношения.

Правительство Соединенных Штатов придерживается политики "Единого Китая", признавая легитимность коммунистических властей на материковом Китае и не признавая независимость Тайваня. Но при этом США оказывают финансовую и военную поддержку Тайваню для защиты, формулируя это в рамках союзных обязательств. Политика США состоит в том, чтобы поддерживать неоднозначность в расчетах руководства КНР касательно готовности армии США к прямому столкновению с китайской армией в случае нападения коммунистов на Тайвань,

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