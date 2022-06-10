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Война в Украине затронет каждую страну мира – премьер Японии

Денис КарловскийПятница, 10 июня 2022, 22:19

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что война России против Украины будет иметь далеко идущие последствия для каждой страны мира, в частности, может спровоцировать войну в Восточной Азии.

Источник: выступление Кисиды на полях саммита "диалога Шангри-Ла" в Сингапуре

Детали: В своей речи японский премьер подчеркнул, что сегодняшние события в Украине могут повториться "уже завтра" в Восточной Азии. Кисида считает, что авторитарные режимы захотят попытаться перекроить международный порядок.

Кисида настаивает, что Японии придется укреплять свой потенциал вооружения, чтобы сохранять мир и безопасность в Индо-Тихоокеанском регионе. Он уверяет, что его страна будет бороться с попытками "одностороннего" перекраивания карт мира и баланса сил.

Японский премьер объяснил, что его стране придется оставить свою многолетнюю политику уменьшения вооружения и фундаментально изменить подход к национальной безопасности и обороне.

По словам Кисиды, КНДР грозит испытаниями баллистических ракет в Японском море при молчаливом поощрении Китая. При этом коммунистические власти Китая угрожают самостоятельности Тайваня и провоцируют нестабильность в Восточно-Китайском море, делая вид, что угроза исходит от кого-то другого.

Справка: После Второй мировой войны, по настоянию стран-победительниц, Япония имеет вооружение только для ведения обороны на своей территории, но не имеет средств для ведения наступательных действий. В то же время японский военный флот считается одним из пяти самых мощных в мире.

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Традиционно японское правительство пыталось балансировать и удерживать определенную позицию нейтралитета. Однако Япония отошла от этой позиции в связи с российским вторжением в Украину в 2022 году и ввела ряд пакетов строгих санкций против РФ.

Соединенные Штаты и Япония официально находятся в состоянии военно-политического союза и США обязуются защищать Японию в случае вооруженного нападения на нее, в том числе в случае применения ядерного оружия против Японии.

Предыстория:

  • На полях "диалога Шангри-Ла" в Сингапуре министр обороны США Ллойд Остин провел первую личную встречу со своим китайским визави Веем Фэнхэ. Китайский министр сказал Остину, что его страна без колебаний начнет войну, если Тайвань решится провозгласить свою независимость.
  • В мае стало известно, что японское правительство предоставит 2 миллиона евро через МАГАТЭ для защиты украинских АЭС. Кроме того, Япония готова выделить 600 миллионов долларов в ссуду Украине.
  • Япония в своей новой редакции дипломатической доктрины впервые за несколько лет признала Курилы "временно оккупированными Россией".
  • Нефтяная отрасль Японии отказывается от поставок из России, а правительство прекратило поставки российского угля, несмотря на значительную нагрузку на энергетический рынок страны.
  • В марте Япония запретила импортировать дорогие автомобили и предметы роскоши в Россию.

Темы: ЯпонияРосcияАзияКитай
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