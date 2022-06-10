Война в Украине затронет каждую страну мира – премьер Японии

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что война России против Украины будет иметь далеко идущие последствия для каждой страны мира, в частности, может спровоцировать войну в Восточной Азии.

Источник: выступление Кисиды на полях саммита "диалога Шангри-Ла" в Сингапуре

Детали: В своей речи японский премьер подчеркнул, что сегодняшние события в Украине могут повториться "уже завтра" в Восточной Азии. Кисида считает, что авторитарные режимы захотят попытаться перекроить международный порядок.

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Кисида настаивает, что Японии придется укреплять свой потенциал вооружения, чтобы сохранять мир и безопасность в Индо-Тихоокеанском регионе. Он уверяет, что его страна будет бороться с попытками "одностороннего" перекраивания карт мира и баланса сил.

Японский премьер объяснил, что его стране придется оставить свою многолетнюю политику уменьшения вооружения и фундаментально изменить подход к национальной безопасности и обороне.

По словам Кисиды, КНДР грозит испытаниями баллистических ракет в Японском море при молчаливом поощрении Китая. При этом коммунистические власти Китая угрожают самостоятельности Тайваня и провоцируют нестабильность в Восточно-Китайском море, делая вид, что угроза исходит от кого-то другого.

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Справка: После Второй мировой войны, по настоянию стран-победительниц, Япония имеет вооружение только для ведения обороны на своей территории, но не имеет средств для ведения наступательных действий. В то же время японский военный флот считается одним из пяти самых мощных в мире.

Традиционно японское правительство пыталось балансировать и удерживать определенную позицию нейтралитета. Однако Япония отошла от этой позиции в связи с российским вторжением в Украину в 2022 году и ввела ряд пакетов строгих санкций против РФ.

Соединенные Штаты и Япония официально находятся в состоянии военно-политического союза и США обязуются защищать Японию в случае вооруженного нападения на нее, в том числе в случае применения ядерного оружия против Японии.

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