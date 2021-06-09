Байден продлил действие санкций против Беларуси
Соединенные Штаты продлевают санкции против Беларуси, поскольку действия некоторых членов правительства и других лиц направлены на "подрыв демократических процессов" и "злоупотреблений против прав человека".
Источник: Пресс-служба Белого дома
Прямая речь президента США Джо Байдена: "В соответствии с этим положением, я направил в Федеральный реестр для публикации добавленое сообщение, в котором отмечается, что чрезвычайная ситуация на национальном уровне относительно действий и политики определенных членов правительства Беларуси и других лиц, подрывающих демократические процессы и институты Беларуси, объявленная в распоряжении 13405 от 16 июня 2006, должна продолжить действовать после 16 июня 2021".
Детали: В сообщении Белого дома говорится, что политика определенных членов правительства Беларуси и других лиц направлена на "подрыв демократических процессов или институтов Беларуси, злоупотреблений против прав человека, связанных с политическими репрессиями", продолжает создавать чрезвычайную угрозу.
В связи с этим Байден продлил действие введенных в 2006 году санкций против Беларуси.
Предыстория:
- 23 мая по указанию Александра Лукашенко Беларусь подняла истребитель, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair Афины – Вильнюс, на котором находился бывший редактор оппозиционного телеграмм-канала NEXTA Роман Протасевич. Протасевича и его девушку задержали.
- 24 мая в сети показали видео "показаний" Протасевича об организации массовых беспорядков в Минске, а 3 июня белорусский государственный телеканал ОНТ показал "интервью", в котором он "признал вину" и выразил уважение к Александру Лукашенко.
- Цивилизованное мировое сообщество считает действия Лукашенко актом воздушного пиратства.
- 3 июня Агентство авиационной безопасности Европейского Союза (EASA) выдало директиву с запретом летать в воздушном пространстве Беларуси, за исключением чрезвычайных ситуаций.