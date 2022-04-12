Запорожская область: оккупанты принудительно отправляют мужчин в военкоматы и "народную милицию"

Российские захватчики в Запорожской области выискивают мужчин призывного возраста и принудительно отправляют их в военкоматы, а из украинских полицейских через запугивание и давление на их семьи оккупанты создают отряды так называемой "народной милиции".

Источник: Запорожская областная военная администрация в Telegram

Дословно ЗОВА: "На временно занятых россиянами территориях Запорожской области действуют мобильные патрули и посты из числа мобилизованных жителей временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей.

Кроме того, оккупанты проводят рейды коммунальными заведениями для выявления мужчин призывного возраста и принудительно отправляют их в военкоматы. Из числа украинских полицейских через запугивание и давление на их близких и семьи оккупанты создают отряды так называемой "народной милиции"".

Детали: В Мелитопольском районе оккупанты проводят обыски в жилищах людей – ищут оружие, документы, запасы продовольствия. Также захватчики пытаются получить информацию о воинах АТО/ООС, военнослужащих ВСУ, сотрудниках правоохранительных органов Украины.

Сложна ситуация в Энергодаре – оккупанты пытаются полностью изолировать город, ввести в нем свои порядки, назначают руководителей коммунальных учреждений и заставляют предпринимателей получать специальное разрешение на деятельность, чтобы полностью ее контролировать или запретить.

Кроме того, в своих пабликах распространяют ложную информацию о том, что ВСУ разбиты российскими войсками.

ВИДЕО ДНЯ

Оккупанты навязывают гражданам Украины оформление социальных выплат, в том числе российских пенсий.

В Гуляйполе временно нет связи, но уже ведутся ремонтные работы.

Российские оккупанты размещают живую силу и технику в жилой застройке и центральных районах захваченных городов и сел Запорожской и Херсонской областей. Также есть случаи ведения врагом боевых действий в гражданской одежде.

В ЗОВА подчеркнули, что в Запорожской области ведутся ожесточенные бои, но украинские защитники удерживают позиций, а на некоторых направлениях оттесняют врага, поэтому ситуация остается контролируемой.

Предыстория: