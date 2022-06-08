Аксенов заявил, что сухопутный маршрут из РФ в Крым для гражданских пока не доступен

Так называемый глава оккупированного Россией Крыма Сергей Аксенов заявил, что сухопутный маршрут из России в Крым через временно оккупированные территории Украины пока не доступен для гражданских лиц.

Источник: Аксенов в Telegram

Прямая речь Аксенова: "Маршрут по материковой части открыт и свободен для передвижения военного транспорта и доставки грузов, однако говорить о свободном перемещении гражданских автомобилей пока ещё рано".

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Детали: По его словам, по сути, "есть сквозной проезд и (через временно оккупированные территории Украины – ред.) – можно уже проехать в Ростовскую область".

Аксенов пояснил, что "для военных целей и для целей доставки продовольствия он подходит, а для гражданских еще необходимо какое-то время".

Вместе с тем он выразил уверенность, что "благодаря Минобороны РФ, эта цель будет достигнута".

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