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Аксенов заявил, что сухопутный маршрут из РФ в Крым для гражданских пока не доступен

Ирина БалачукСреда, 8 июня 2022, 10:51
Аксенов заявил, что сухопутный маршрут из РФ в Крым для гражданских пока не доступен
Предатель Сергей Аксенов. Фото с Telegram

Так называемый глава оккупированного Россией Крыма Сергей Аксенов заявил, что сухопутный маршрут из России в Крым через временно оккупированные территории Украины пока не доступен для гражданских лиц.

Источник: Аксенов в Telegram

Прямая речь Аксенова: "Маршрут по материковой части открыт и свободен для передвижения военного транспорта и доставки грузов, однако говорить о свободном перемещении гражданских автомобилей пока ещё рано".

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Детали: По его словам, по сути, "есть сквозной проезд и (через временно оккупированные территории Украины – ред.) – можно уже проехать в Ростовскую область".

Аксенов пояснил, что "для военных целей и для целей доставки продовольствия он подходит, а для гражданских еще необходимо какое-то время".

Вместе с тем он выразил уверенность, что "благодаря Минобороны РФ, эта цель будет достигнута".

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Предыстория: 

  • 7 июня министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российские захватчики открыли сухопутное сообщение РФ с оккупированным Крымом через временно оккупированные южные области Украины.
  • Шойгу также добавил, что российские оккупанты восстановили возможность пустить поезда на шести железнодорожных участках между "Россией, Донбассом, Украиной и Крымом" общей протяженностью 1200 км. Он также отметил, что приступили к доставке грузов в Мариуполь, Бердянск и Херсон.
  • Позже так называемый глава военно-гражданской администрации Запорожской области коллаборант Евгений Балицкий сообщил, что из временно оккупированной российским военным части Запорожской области в Крым отправили первый товарный состав с краденным у Украины зерном. 
  • Ранее так называемый сенатор Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков заявил, что так называемые "референдумы" о присоединении к России Донбасса, Херсонской и Запорожской областей могут пройти в течение года.

Темы: КрымУкраинаоккупацияРосcия
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