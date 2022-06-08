Аксенов заявил, что сухопутный маршрут из РФ в Крым для гражданских пока не доступен
Так называемый глава оккупированного Россией Крыма Сергей Аксенов заявил, что сухопутный маршрут из России в Крым через временно оккупированные территории Украины пока не доступен для гражданских лиц.
Источник: Аксенов в Telegram
Прямая речь Аксенова: "Маршрут по материковой части открыт и свободен для передвижения военного транспорта и доставки грузов, однако говорить о свободном перемещении гражданских автомобилей пока ещё рано".
Детали: По его словам, по сути, "есть сквозной проезд и (через временно оккупированные территории Украины – ред.) – можно уже проехать в Ростовскую область".
Аксенов пояснил, что "для военных целей и для целей доставки продовольствия он подходит, а для гражданских еще необходимо какое-то время".
Вместе с тем он выразил уверенность, что "благодаря Минобороны РФ, эта цель будет достигнута".
Предыстория:
- 7 июня министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российские захватчики открыли сухопутное сообщение РФ с оккупированным Крымом через временно оккупированные южные области Украины.
- Шойгу также добавил, что российские оккупанты восстановили возможность пустить поезда на шести железнодорожных участках между "Россией, Донбассом, Украиной и Крымом" общей протяженностью 1200 км. Он также отметил, что приступили к доставке грузов в Мариуполь, Бердянск и Херсон.
- Позже так называемый глава военно-гражданской администрации Запорожской области коллаборант Евгений Балицкий сообщил, что из временно оккупированной российским военным части Запорожской области в Крым отправили первый товарный состав с краденным у Украины зерном.
- Ранее так называемый сенатор Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков заявил, что так называемые "референдумы" о присоединении к России Донбасса, Херсонской и Запорожской областей могут пройти в течение года.