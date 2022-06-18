Ермак: Санкционный план относительно России выполнили почти наполовину

Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что санкционный план относительно России выполнили почти наполовину.

Источник: Ермак в Telegram

Прямая речь главы ОПУ: "Санкционный План действий группы Макфола-Ермака уже выполнен на 48%.

Реклама:

США ввели новые финансовые ограничения, Швейцария присоединилась к 6-му пакету санкций ЕС, а Великобритания ввела санкции против патриарха Кирилла".

Детали: В то же время Ермак добавил, что пока нет прогресса по санкциям в энергетической и транспортной сферах.

Также Украина ожидает признания России страной-спонсором терроризма.

ВИДЕО ДНЯ

По словам Ермака, Кремль продолжает шантажировать Европу, сократив поставки газа в Германию на 60% и в Италию на 15%.

Предыстория: