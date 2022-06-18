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Ермак: Санкционный план относительно России выполнили почти наполовину

Ирина БалачукСуббота, 18 июня 2022, 12:27
Андрей Ермак. Фото из Telegram

Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что санкционный план относительно России выполнили почти наполовину.

Источник: Ермак в Telegram

Прямая речь главы ОПУ: "Санкционный План действий группы Макфола-Ермака уже выполнен на 48%.

США ввели новые финансовые ограничения, Швейцария присоединилась к 6-му пакету санкций ЕС, а Великобритания ввела санкции против патриарха Кирилла".

Детали: В то же время Ермак добавил, что пока нет прогресса по санкциям в энергетической и транспортной сферах.

Также Украина ожидает признания России страной-спонсором терроризма.

По словам Ермака, Кремль продолжает шантажировать Европу, сократив поставки газа в Германию на 60% и в Италию на 15%.

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Предыстория: 

  • Ранее канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что санкции против России, которая напала на Украину, будут действовать до тех пор, пока Москва не достигнет "справедливого соглашения" с Киевом.
  • По его словам, то, какие условия соглашения будут справедливыми, может определить только сама Украина, "это не может, и не будет диктовать никто в Европе".

Темы: Андрей ЕрмакРосcиясанкции
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