Ермак: Санкционный план относительно России выполнили почти наполовину
Суббота, 18 июня 2022, 12:27
Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что санкционный план относительно России выполнили почти наполовину.
Источник: Ермак в Telegram
Прямая речь главы ОПУ: "Санкционный План действий группы Макфола-Ермака уже выполнен на 48%.
США ввели новые финансовые ограничения, Швейцария присоединилась к 6-му пакету санкций ЕС, а Великобритания ввела санкции против патриарха Кирилла".
Детали: В то же время Ермак добавил, что пока нет прогресса по санкциям в энергетической и транспортной сферах.
Также Украина ожидает признания России страной-спонсором терроризма.
По словам Ермака, Кремль продолжает шантажировать Европу, сократив поставки газа в Германию на 60% и в Италию на 15%.
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Предыстория:
- Ранее канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что санкции против России, которая напала на Украину, будут действовать до тех пор, пока Москва не достигнет "справедливого соглашения" с Киевом.
- По его словам, то, какие условия соглашения будут справедливыми, может определить только сама Украина, "это не может, и не будет диктовать никто в Европе".