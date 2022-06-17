Шольц: Санкции против России сохранятся до "справедливого соглашения" с Украиной
Санкции против России, которая напала на Украину, будут действовать до тех пор, пока Москва не достигнет "справедливого соглашения" с Киевом.
Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на интервью канцлера Германии Олафа Шольца телеканалу ZDF.
Прямая речь Шольца: "Санкции, которые были ведены, останутся в силе до тех пор, пока не будет достигнуто справедливое соглашение с Украиной".
Детали: По его словам, то, какие условия соглашения будут справедливыми, может определить только сама Украина, "это не может, и не будет диктовать никто в Европе".
Шольц добавил, что он в беседах с президентом Росси Владимиром Путиным неоднократно говорил о недопустимости "продиктованного мира".
Он также заявил, что "Германия не смирится с аннексией Крыма", поскольку "это было бы нарушением международного права".
Предыстория:
- Утром 16 июня лидеры Франции, Германии и Италии приехали в Киев.
- 17 июня ожидается вывод Еврокомиссии по заявкам Украины, Грузии и Молдовы на вступление в ЕС.
- Во время визита президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Олафа Шольца, премьера Италии Марио Драги и президетна Румунии Клауса Йоханниса в Киев российский лидер Владимир Путин решил запустить ракеты.
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле надеются, что европейские лидеры Франции, Италии и Германии в ходе своего визита в Киев "сподвигнут Зеленского реально посмотреть на положение дел".
- Глава Офиса президента Андрей Ермак после встречи Зеленского с Макроном, Шольцем, Драги и Йоханнисом заявил, что Украина имеет стойкую поддержку от международной коалиции и что передала европейским лидерам пакет санкционных предложений против России.
- Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Германия и Франция не будут требовать уступок от Украины, чтобы завершить российско-украинскую войну; его поддержал и канцлер Германии Олаф Шольц.