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Шольц: Санкции против России сохранятся до "справедливого соглашения" с Украиной

Ирина БалачукПятница, 17 июня 2022, 07:24
Олаф Шольц во время визита в Киев 16 июня. Фото ОПУ

Санкции против России, которая напала на Украину, будут действовать до тех пор, пока Москва не достигнет "справедливого соглашения" с Киевом.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на интервью канцлера Германии Олафа Шольца телеканалу ZDF.

Прямая речь Шольца: "Санкции, которые были ведены, останутся в силе до тех пор, пока не будет достигнуто справедливое соглашение с Украиной".

Детали: По его словам, то, какие условия соглашения будут справедливыми, может определить только сама Украина, "это не может, и не будет диктовать никто в Европе".

Шольц добавил, что он в беседах с президентом Росси Владимиром Путиным неоднократно говорил о недопустимости "продиктованного мира".

Он также заявил, что "Германия не смирится с аннексией Крыма", поскольку "это было бы нарушением международного права".

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Темы: ГерманияРосcиясанкциивойна
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