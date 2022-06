Британия наложила санкции на патриарха Кирилла и ряд других лиц

Британия наложила санкции на главу Русской православной церкви патриарха Кирилла (Владимира Гундяева) и ряд лиц за войну РФ против Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом объявила министр иностранных дел Лиз Трасс.

"Сегодня мы применяем меры против тех, кто делает возможной войну Путина против Украины и невыразимые страдания, включая принудительный вывоз и усыновление детей. Мы продолжим без устали защищать свободу и демократию и поддерживать давление на Путина, пока Украина не одержит успех", – заявила Лиз Трасс.

Just Announced: I have sanctioned:



👉 Patriarch Kirill, Head of Russian Orthodox Church & vocal supporter of Putin’s war



👉 Enablers & perpetrators of Putin’s war who have brought suffering to Ukrainehttps://t.co/NBBxfwqd5t