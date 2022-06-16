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Британия наложила санкции на патриарха Кирилла и ряд других лиц

"Европейская правда"Четверг, 16 июня 2022, 14:18

Британия наложила санкции на главу Русской православной церкви патриарха Кирилла (Владимира Гундяева) и ряд лиц за войну РФ против Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом объявила министр иностранных дел Лиз Трасс.

"Сегодня мы применяем меры против тех, кто делает возможной войну Путина против Украины и невыразимые страдания, включая принудительный вывоз и усыновление детей. Мы продолжим без устали защищать свободу и демократию и поддерживать давление на Путина, пока Украина не одержит успех", – заявила Лиз Трасс. 

Помимо патриарха Кирилла под санкции попала уполномоченная РФ по правам детей Мария Львова-Белова в связи с принудительным вывозом Россией около 2000 украинских детей с оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей и созданием процедуры, упрощающей их усыновление в России.

Это также депутат московской Думы Сергей Савостьянов, публично поддерживающий российскую агрессию; президент и член правления авиакомпании "Волга-Днепр" Алексей Исаякин, поскольку компания вовлечена в важную логистику в интересах государства; четыре полковника из 64-й отдельной мотострелковой бригады, которая "отличилась" преступлениями против гражданского населения в Буче, а также члены так называемого "Комитета спасения за мир и порядок", – коллаборантского образования в Херсонской области.

Санкции предусматривают заморозку активов и запрещают британским гражданам и компаниям иметь дело с находящимися во владении средствами или ресурсами или контролируемыми подсанкционными лицами или предоставлять им какие-либо средства или экономические ресурсы – как на территории Британии, так и в мире. Также предполагается запрет на поездки.

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Напомним, патриарх Кирилл должен был войти и в санкционные списки ЕС, но не попал в него из-за позиции премьера Венгрии Виктора Орбана.

Темы: РосcияКириллцерковьсанкции
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