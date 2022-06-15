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Токаев заверил, что не будет нарушать санкции в ходе сотрудничества с Россией

Денис КарловскийСреда, 15 июня 2022, 16:13
президент казахстана токаев. фото: getty images

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев заверил, что союзнические отношения его страны с Россией будут продолжаться без нарушений санкционного режима, введенного Западом.

Источник: интервью Токаева для российского государственного телеканала "Россия 24"

Прямая речь Токаева: "Санкции являются санкциями, нам не стоит их нарушать!"

Детали: Он объяснил, что экономическое сотрудничество между Казахстаном и РФ будет происходить в рамках санкционного режима. Токаев не хочет подвергать свою страну вторичным санкциям Запада, давая возможность российским компаниям обходить введенные ограничения.

Кроме того, он заверил, что Казахстан не собирается выходить из ОДКБ и Евразийского экономического союза, поэтому любые такие утверждения о намерениях Казахстана выйти из этих организаций ошибочны. Токаев добавил, что ОДКБ вообще "впервые себя проявила за все 30 лет существования" в январе, когда помогла властям подавить протесты в городах Казахстана.

В то же время он считает, что некоторые российские политики "перевирают" эту ситуацию, настаивая, что Россия якобы спасла Казахстан, а не миротворческий контингент государств-членов ОДКБ.

Прямая речь Токаева: "Россия (якобы – УП) спасла ситуацию, а Казахстан должен вечно служить и кланяться в ноги России. Неоправданные рассуждения, далекие от реальности".

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Детали: Российский журналист спросил Токаева, правдивые ли данные об уменьшении количества школ с изучением русского языка в Казахстане и притесняют ли русскоязычных в стране.

Токаев ответил, что такие утверждения "идут от лукавого", ведь ситуация с русским языком в Казахстане со времен распада СССР, по его словам, не изменилась. Кроме того, он настаивает, что состояние изучения русского языка в школах Казахстана удовлетворительное.

В то же время президент Казахстана добавил, что растет запрос среди населения на изучение казахского языка, поэтому власти должны отвечать на это. Токаев объяснил, что в самом названии страны есть корень "казах", что указывает на очевидную этнокультурную реальность.

По мнению Токаева, в школах следует учить оба языка, ведь Казахстан остается "добрыми соседями" с Россией.

Предыстория:

  • В апреле министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди заверил министра Дмитрия Кулебу, что его страна не будет способствовать России в обходе санкций.
  • Представитель президентской администрации Казахстана 1 апреля заявил, что Казахстан уважает территориальную целостность Украины и не боится называть российское вторжение в Украину словом "война" вопреки российской официальной пропаганде.
  • 2 апреля президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным, в котором обсудил ход переговоров между РФ и Украиной и войну.
  • По данным американских журналистов, Россия просила Казахстан присоединиться к российским оккупационным войскам в Украине, однако Казахстан отказал. Перед этим правительство Казахстана заявило, что не признает так называемые "республики" на Донбассе и исключило возможность переброса своих миротворческих сил туда по просьбе РФ.
  • 1 марта, на шестые сутки полномасштабной войны России против Украины, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил свое посредничество в переговорах о перемирии. Он также провел разговор с Путиным и призвал найти компромисс с Украиной.

Темы: КазахстанРосcиясанкцииязык
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