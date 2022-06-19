Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Наумов мог передавать спецслужбам РФ секретные данные по ЧАЭС – ДБР

Роман ПетренкоВоскресенье, 19 июня 2022, 08:54
наумов, фото схем

Экс-начальник Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрей Наумов, задержанный 7 июня в Сербии, мог собирать и передавать российским спецслужбам данные, составляющие государственную тайну, в частности, по системам безопасности зоны отчуждения ЧАЭС.

Источник: Государственное бюро расследований в ответ на запрос "Схем"

Дословно: "Осуществляется досудебное расследование по факту возможной государственной измены гражданина Украины, занимающего должность руководителя государственного предприятия, обеспечивающего деятельность зоны отчуждения ЧАЭС, и в дальнейшем руководящую должность в Службе безопасности Украины, собирал сведения о функционировании систем безопасности зоны отчуждения ЧАЭС и другую информацию конфиденциального характера.

В настоящее время принимаются необходимые меры для установления всех объективных обстоятельств уголовного правонарушения и лиц, причастных к сотрудничеству со специальными службами и оккупационными войсками страны агрессора".

Детали: В деле по "возможным фактам совершения Наумовым государственной измены" сотрудники ДБР провели обыски по адресам "лиц, которые могут быть причастны к сбору и передаче иностранному государству, иностранной организации или их представителям сведений, составляющих государственную тайну", говорится в ответе правоохранителей.

Читайте также"Меня сталкивали с Зеленским лбами". Беглый СБУшник Нескоромный и его кум Расюк о "покушении на правую руку Баканова"

Тайные материалы СБУ: Кто заказал нападение на "правую руку" Баканова и при чем здесь брат Ермака

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

  • Наумов выехал из Украины за несколько часов до начала широкомасштабного вторжения российских войск в ночь на 24 февраля. Свою семью он эвакуировал из страны несколькими неделями раньше. Украинские правоохранители возбудили против него уголовное производство по подозрению в госизмене, а также провели обыскив конце марта в его квартирах, расположенных в элитных жилых комплексах Киева.
  • 1 апреля президент Владимир Зеленский в вечернем обращении заявил, что лишил Наумова званиягенерала за "антигероизм".
  • По данным источников "Украинской правды", украинское военно-политическое руководство не знало в первые недели войны, где находится глава СБУ Иван Баканов.
  • В октябре 2020 года журналисты программы "Схемы" выяснили, что семья Наумова приобрела 3-комнатную квартиру в элитном жилом комплексе в центре Киева в четыре раза дешевле рыночных цен.

Темы: СБУРосcиягосизменавойна
Главное сегодня

Макрон теряет свое большинство в парламенте – опрос

Украинское правительство ведет переговоры с МакДональдсом, чтобы возобновить работу ресторанов

Экс-премьер Британии рассказал, как Путин читал ему досье в Москве и посадил на низкий стул

ВСУ отбили вражеский штурм возле села Берестово – сводка Генштаба

В Киеве возобновляют движение авто еще двумя мостами

Папа Римский обратился к паломникам: Спрашивайте себя каждый день, что вы сделали для Украины

Все новости...
СБУ
СБУ задержала корректировщика ракетных ударов по мосту в Затоке
"Командование побросало оружие, один в Россию с*бался": перехват СБУ
СБУ накрыла сеть российских агентов: «сливали» данные о ВСУ и подпольщиках
Последние новости
22:41
New York Times насчитали, что россияне более 450 раз использовали неуправляемые боеприпасы
22:41
Донетчина: россияне убили 2 жителей, еще 12 ранены, среди них ребенок
22:13
Франция предложила Болгарии механизм разрешения спора с Северной Македонией
22:09
фото, видеоАвстралия начала поставки в Украину бронетранспортеров M113
21:45
Спецпредставитель ЕС по правам человека посетил Бучу и Ирпень
21:28
Макрон теряет свое большинство в парламенте – опрос
21:15
Из-за лесного пожара под Берлином проведена массовая эвакуация
20:41
фотоЗеленский поздравил "своего друга" Джонсона с днем ​​рождения в Instagram
20:37
РосСМИ пишут, что командиров "Азова" вывезли в СИЗО "Лефортово" в Москве
20:28
Их убила Россия. Кем были, где работали и как погибли украинские медики
Все новости...