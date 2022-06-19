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Наумов мог передавать спецслужбам РФ секретные данные по ЧАЭС – ДБР

Роман ПетренкоВоскресенье, 19 июня 2022, 08:54
Наумов мог передавать спецслужбам РФ секретные данные по ЧАЭС – ДБР
наумов, фото схем

Экс-начальник Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрей Наумов, задержанный 7 июня в Сербии, мог собирать и передавать российским спецслужбам данные, составляющие государственную тайну, в частности, по системам безопасности зоны отчуждения ЧАЭС.

Источник: Государственное бюро расследований в ответ на запрос "Схем"

Дословно: "Осуществляется досудебное расследование по факту возможной государственной измены гражданина Украины, занимающего должность руководителя государственного предприятия, обеспечивающего деятельность зоны отчуждения ЧАЭС, и в дальнейшем руководящую должность в Службе безопасности Украины, собирал сведения о функционировании систем безопасности зоны отчуждения ЧАЭС и другую информацию конфиденциального характера.

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В настоящее время принимаются необходимые меры для установления всех объективных обстоятельств уголовного правонарушения и лиц, причастных к сотрудничеству со специальными службами и оккупационными войсками страны агрессора".

Детали: В деле по "возможным фактам совершения Наумовым государственной измены" сотрудники ДБР провели обыски по адресам "лиц, которые могут быть причастны к сбору и передаче иностранному государству, иностранной организации или их представителям сведений, составляющих государственную тайну", говорится в ответе правоохранителей.

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Предыстория:

  • Наумов выехал из Украины за несколько часов до начала широкомасштабного вторжения российских войск в ночь на 24 февраля. Свою семью он эвакуировал из страны несколькими неделями раньше. Украинские правоохранители возбудили против него уголовное производство по подозрению в госизмене, а также провели обыскив конце марта в его квартирах, расположенных в элитных жилых комплексах Киева.
  • 1 апреля президент Владимир Зеленский в вечернем обращении заявил, что лишил Наумова званиягенерала за "антигероизм".
  • По данным источников "Украинской правды", украинское военно-политическое руководство не знало в первые недели войны, где находится глава СБУ Иван Баканов.
  • В октябре 2020 года журналисты программы "Схемы" выяснили, что семья Наумова приобрела 3-комнатную квартиру в элитном жилом комплексе в центре Киева в четыре раза дешевле рыночных цен.

Темы: СБУРосcиягосизменавойна
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