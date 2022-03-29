У экс-чиновника СБУ Наумова прошли обыски по делу о госизмене – СМИ
Скандальный экс-начальник Главного управления внутренней безопасности СБУ, бригадный генерал Андрей Наумов выехал за границу за считанные часы до полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля, его деятельность расследуют правоохранители по статье "государственная измена".
Источник: проект Радио Свобода "Схемы" со ссылкой на независимые друг от друга источники среди правоохранителей
Детали: Как установили журналисты "Схем", перед началом полномасштабного вторжения армии РФ Наумов в сопровождении нескольких человек покинул Украину 23 февраля. Его семья уехала раньше.
Во второй половине марта по ряду адресов Наумова прошли обыски. Как установили "Схемы", это связано с расследованием Государственного бюро расследований, начатого по статье 111 Уголовного кодекса (Государственная измена), в котором фигурирует экс-начальник ГУ ВБ СБУ.
Обыски провели по нескольким адресам, в том числе тем, о которых говорилось в журналистском расследовании "Схем" об элитной недвижимости того времени высокопоставленного чиновника СБУ – в квартире в ЖК Alter Ego в центре Киева и поселке Гребенки неподалеку от столицы. Эта недвижимость записана на его близких.
В ходе обысков выяснилось, что недвижимость Наумова охраняют сотрудники СБУ.
Вероятно, эта охрана предоставлена в рамках уголовного производства от 2021 года по возможной подготовке покушения на убийство Наумова, сообщают "Схемы".
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Предыстория:
- 23 января 2021 года стало известно, что сотрудника СБУ Андрея Расюка задержали по подозрению в подготовке убийства начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова. В СБУ сообщили, что за покушения на Наумова предлагали $50 тысяч.
- Следствие считало заказчиком нападения бывшего зама главы СБУ Дмитрия Нескоромного.
- В июле 2021 года Наумова уволили из СБУ.
- В октябре 2020 года журналисты программи "Схемы" выяснили, что семья Наумова приобрела 3-комнатную квартиру в элитном жилом комплексе в центре Киева в четыре раза дешевле рыночных цен.