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Северодонецк: Гражданские отказались эвакуироваться из укрытий "Азота" – Гайдай

Катерина ТищенкоСуббота, 18 июня 2022, 21:39
Завод "Азот" в Северодонецке, фото Getty Images

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что гражданские лица, находящиеся в укрытиях завода "Азот" в Северодонецке, отказались от эвакуации.

Источник: Гайдай в эфире телемарафона

Прямая речь: "С ними постоянно есть связь. Им предлагали много раз эвакуироваться, они не хотят".

"На всякий случай мы попросили наших гвардейцев, чтобы они пообщались под видео с этими людьми, что они отказываются уезжать. И у нас много видеоматериала, где людям предлагают выезжать, но они не хотят".

Детали: Гайдай отметил, что, по последним данным, в укрытиях "Азота" находится 568 человек, из которых 38 детей.

"Люди находятся в укрытиях, их несколько. Это нельзя сравнивать с "Азовсталью" (в Мариуполе – ред.). Это не город подземный, это несколько отделенных между собой хранилищ, никак не связанных. И разное количество людей находится в разных укрытиях", – сказал глава ОВА.

Что предшествовало: 17 июня Гайдай сообщал, что эвакуация из бомбоубежищ северодонецкого объединения "Азот" невозможна.

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Россияне уничтожают объединение "Азот", в укрытиях предприятия прячутся и военные, и гражданские люди. На утром 14 июня было еще одно целенаправленное попадание в объекты "Азота" и "Стеклопластика".

Темы: СеверодонецкэвакуациявойнаЛуганская область
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