Северодонецк: Гражданские отказались эвакуироваться из укрытий "Азота" – Гайдай
Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что гражданские лица, находящиеся в укрытиях завода "Азот" в Северодонецке, отказались от эвакуации.
Источник: Гайдай в эфире телемарафона
Прямая речь: "С ними постоянно есть связь. Им предлагали много раз эвакуироваться, они не хотят".
"На всякий случай мы попросили наших гвардейцев, чтобы они пообщались под видео с этими людьми, что они отказываются уезжать. И у нас много видеоматериала, где людям предлагают выезжать, но они не хотят".
Детали: Гайдай отметил, что, по последним данным, в укрытиях "Азота" находится 568 человек, из которых 38 детей.
"Люди находятся в укрытиях, их несколько. Это нельзя сравнивать с "Азовсталью" (в Мариуполе – ред.). Это не город подземный, это несколько отделенных между собой хранилищ, никак не связанных. И разное количество людей находится в разных укрытиях", – сказал глава ОВА.
Что предшествовало: 17 июня Гайдай сообщал, что эвакуация из бомбоубежищ северодонецкого объединения "Азот" невозможна.
Россияне уничтожают объединение "Азот", в укрытиях предприятия прячутся и военные, и гражданские люди. На утром 14 июня было еще одно целенаправленное попадание в объекты "Азота" и "Стеклопластика".