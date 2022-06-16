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Зеленский поручил проверить готовность к вторжению из Беларуси в 4 областях – Данилов

Катерина ТищенкоЧетверг, 16 июня 2022, 21:19
Алексей Данилов, фото ОП

В среду президент Владимир Зеленский собрал заседание ставки главнокомандующего по поводу возможной угрозы нового вторжения со стороны Беларуси, на котором поручил провести проверку готовности в четырех областях.

Источник: секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире программы "Говорить великий Львів" в четверг

Прямая речь: "Что касается направления из Беларуси. Я хочу сообщить, что кроме СНБО есть ставка верховного главнокомандующего… Вчера президент собрал ставку, и проговаривался именно этот вопрос – вопрос Беларуси.

Давали оценку все наши органы, которые к этому причастны – что происходит, в каком состоянии находится сегодня войско Беларуси, сколько там военных РФ, какие планы. Все это находится на контроле нашего президента, и ставка вчера именно на этот счет работала довольно долго. И я считаю, что достаточно эффективно.

В результате есть поручение – сейчас будет проходить проверка в четырех областях состояния подготовки в случае, если будут проходить повторные вызовы для нашей страны".

Детали: Данилов не уточнил, в каких областях будет проведена проверка. С Беларусью граничат 5 областей Украины: Черниговская, Киевская, Житомирская, Ровенская и Волынская.

Что предшествовало: Вооруженные силы Беларуси в очередной раз продлили свои учения – как минимум до 25 июня.

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Перед этим самопровозглашенный президент Александр Лукашенко заявил о создании оперативного командования для войск на границе с Украиной, покупке российских С-400 и Искандеров и создании "народного ополчения".

10 июня Лукашенко предположил, что белорусским войскам, возможно, придется воевать за Западную Украину, чтобы ее "не оттяпал Запад".

Темы: ДаниловБеларусьвойнаЗеленский
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