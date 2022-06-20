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Суд запретил ОПЗЖ

Понедельник, 20 июня 2022, 12:49

Восьмой апелляционный административный суд 20 июня удовлетворил иск Министерства юстиции и запретил политическую партию "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Источник: аналитик Движения "Честно" Алексей Роговик из помещении суда,  "Украинские новости"

Детали: Рассмотрение дела по ОПЗЖ совокупно длилось 5-6 часов – дольше всех других дел по запрету партий. Первая часть заседания началась еще в прошлый четверг, но тогда рассмотреть дело и принять решение не успели и объявили перерыв до понедельника.

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Также это первая партия, которая защищается и участвует в рассмотрении дела.

Поскольку суд не допустил журналистов в зал заседаний, аргументы сторон процесса не известны и станут доступны только после обнародования полного решения суда.

Формально все заседания по запрету партий открыты, но на большинство из них журналистов не допускают без объяснения причин или ссылаются на карантинные ограничения.

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Согласно решению суда в отношении партии ОПЗЖ имущество этой политсилы передано в пользу государства.

Это решение может быть обжаловано в течение 20 дней в Верховном Суде.

В ОПЗЖ назвали решение суда незаконным и юридически необоснованным, а также связали его с "политически мотивированным преследованием партии".

Лидерами партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" являются нардепы Вадим Рабинович, Юрий Бойко и Виктор Медведчук, подозреваемый в государственной измене.

ОПЗЖ – уже 11 партия, деятельность которой запрещена в судебном порядке. Вместе с тем это единственная парламентская партия с действительно значительным представительством в местных советах.

Кроме "Оппозиционной платформы – За жизнь" суд уже запретил деятельность партий "Оппозиционный блок", "НАШИ", "Блок Владимира Сальдо", "Держава", "Социалистической партии Украины", партий "Социалисты", "Справедливость и развитие", "Левой оппозиции" и "Партии Шария".

На рассмотрении суда также находится запрет "Прогрессивной соцпартии Украины" и "Рабочей партии Украины (марксистско-ленинской)".

Предыстория:

  • В марте 2022 года Совет нацбезопасности и обороны Украины приостанавил деятельность партий, имеющих связи с Россией: "Оппозиционной платформы – За жизнь", "Партии Шария", "Наши", "Оппозиционного блока", "Левой оппозиции", "Союза левых сил", "Государства", "Прогрессивной социалистической партии Украины", "Социалистической партии Украина", партии "Социалисты" и "Блока Владимира Сальдо".
  • 14 апреля фракция пророссийской "Оппозиционной платформы – За жизнь" прекратила работу в парламенте.
  • 3 мая Верховная Рада официально запретила деятельность пророссийских партий в Украине.
  • 12 мая фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь" в Верховной Раде официально перестала существовать.

Темы: ОПЗЖпартиисуд
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