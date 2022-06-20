Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Контроль над Метелкиным не даст РФ преимущества в битве за Северодонецк – глава райадминистрации

Мазуренко Алена Понедельник, 20 июня 2022, 22:30

Глава Северодонецкой районной военной администрации Роман Власенко заявил, что контроль оккупантов над поселком Метелкино в Луганской области не создаст для сил РФ тактического преимущества и особо не повлияет на ход битвы за Северодонецк.

Источник: "Радио Свобода"

Прямая речь: "Сказать, что это как-то повлияет на Северодонецк - это не очень повлияет, но психологически это для нас определенная проблема. На той стороне Донца мы контролируем не только часть промзоны Северодонецка, но еще несколько населенных пунктов. То есть у нас был такой плацдарм для той стороны Донца, с которым у нас усложнена логистика.

Это (Метьолкино – ред.) был такой себе люфт для маневров, чтобы наши ребята не попали в окружение на "Азоте", на "промке" Северодонецка".

Что предшествовало: О частичном успехе врага в Метелкино в результате штурма Генштаб сообщал вечером 18 июня.

Утром 20 июня стало известно, что силы обороны потеряли контроль над пгт Метелкино возле Северодонецка.

Темы: СеверодонецкоккупациявойнаЛуганская область
Главное сегодня

Сводка Генштаба: Россияне ведут наступление на Бахмутском направлении, идут бои

Главред российской "Новой газеты" продал свою нобелевскую медаль за рекордные 100 млн долларов

Зеленский поблагодарил нардепов: Проделали хорошую работу

видеоЖурналисты выяснили, где живет Кива в Подмосковье

В Северодонецке бои уже ведутся в промзоне – Гайдай

Черновецкому сообщили о подозрении из-за призывов "признать" ОРДЛО

Все новости...
Северодонецк
В Северодонецке бои уже ведутся в промзоне – Гайдай
ВСУ отразили штурм на Северодонецком и Славянском направлениях – сводка Генштаба
Ехал туда, куда взрослые не решались: врачи спасли ногу 17-летнему волонтеру
Последние новости
09:08
Украина получила статус партнера-участника инициативы Триморье
08:53
В Николаеве прогремели взрывы – СМИ
08:45
Макрон проведет переговоры с партиями-соперницами после потери большинства
08:44
В Херсоне прогремели взрывы – СМИ
08:42
Коллаборант Стремоусов мечтает об аннексии Херсонской области до конца года
08:28
Южный мост в Киеве закроют для частного транспорта
08:23
Зеленский примет участие в саммите НАТО дистанционно
08:05
Луганщина: Россияне ударили в здание "Азота", массированно обстреливали Лисичанск
07:52
В Кремле заявляют, что "не могут ничего гарантировать" по поводу пленных американских добровольцев
07:48
Российские захватчики обстреляли Днепропетровщину из артиллерии
Все новости...