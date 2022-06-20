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Контроль над Метелкиным не даст РФ преимущества в битве за Северодонецк – глава райадминистрации

Алена МазуренкоПонедельник, 20 июня 2022, 22:30
Контроль над Метелкиным не даст РФ преимущества в битве за Северодонецк – глава райадминистрации

Глава Северодонецкой районной военной администрации Роман Власенко заявил, что контроль оккупантов над поселком Метелкино в Луганской области не создаст для сил РФ тактического преимущества и особо не повлияет на ход битвы за Северодонецк.

Источник: "Радио Свобода"

Прямая речь: "Сказать, что это как-то повлияет на Северодонецк - это не очень повлияет, но психологически это для нас определенная проблема. На той стороне Донца мы контролируем не только часть промзоны Северодонецка, но еще несколько населенных пунктов. То есть у нас был такой плацдарм для той стороны Донца, с которым у нас усложнена логистика.

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Это (Метьолкино – ред.) был такой себе люфт для маневров, чтобы наши ребята не попали в окружение на "Азоте", на "промке" Северодонецка".

Что предшествовало: О частичном успехе врага в Метелкино в результате штурма Генштаб сообщал вечером 18 июня.

Утром 20 июня стало известно, что силы обороны потеряли контроль над пгт Метелкино возле Северодонецка.

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Темы: СеверодонецкоккупациявойнаЛуганская область
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