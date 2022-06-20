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Контроль над Метьолкіним не дасть РФ переваги у битві за Сєвєродонецьк – глава райадміністрації

Мазуренко Альона Понеділок, 20 червня 2022, 22:30

Голова Сєвєродонецької районної військової адміністрації Роман Власенко заявив, що контроль окупантів над селищем Метьолкіне на Луганщині не створить для сил РФ тактичної переваги і особливо не вплине на перебіг битви за Сєвєродонецьк.

Джерело: "Радіо Свобода"

Пряма мова: "Сказати, що це якось вплине на Сєвєродонецьк - це не дуже вплине, але психологічно це для нас певна проблема. На тій стороні Донця ми котролюємо не лише частину промзони Сєвєродонецька, але і ще декілька населених пунктів. Тобто у нас був такий плацдарм для тієї сторони Донця, з яким у нас ускладнена логістика.

Це (Метьолкіне – ред.) був такий собі люфт для маневрів, щоб наші хлопці не потрапили в оточення на "Азоті", на "промці" Сєвєродонецька".

Що передувало: Про частковий успіх ворога у Метьолкіному внаслідок штурму Генштаб повідомляв увечері 18 червня.

Зранку 20 червня стало відомо, що сили оборони втратили контроль над смт Метьолкіне біля Сєвєродонецька.

Теми: СєвєродонецькокупаціявійнаЛуганська область
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